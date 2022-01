Tödlicher Badeunfall: OLG weist Berufung der Kläger zurück

Das Oberlandesgericht in München hat das Urteil zum tödlichen Badeunfall in Triftern (Lkr. Rottal-Inn) verkündet und die Berufung der Kläger zurückgewiesen.

Bademeister hat Aufsichtspflicht nicht verletzt

"Die Kläger haben nicht hinreichend beweisen können, dass der Bademeister seine Aufsichtspflicht tatsächlich verletzt hat", so ein Sprecher des Oberlandesgerichts (OLG) München. Damit gilt das, was das Landgericht Landshut in erster Instanz bereits entschieden hatte: Der Bademeister hat seine Aufsichtspflicht nicht verletzt und Bademeister müssen nicht ununterbrochen neben dem Becken sitzen. Es genüge, wenn sie Blickkontakt aufnehmen können.

Ein 33-jähriger Rosenheimer war im August 2015 im Freibad Triftern verunglückt. Er trieb offenbar mehrere Minuten unter Wasser, bevor ihn der Bademeister aus dem Wasser holte, und konnte nicht mehr gerettet werden. Als das Unglück geschah, war der Bademeister demnach in das Badehäuschen gegangen, um Wasserproben zu nehmen. Von dort hatte er aber trotzdem einen Blick auf das Becken.

Revision gegen das Urteil nicht zugelassen

Beim aktuellen Berufungsverfahren ging es laut einem Sprecher des OLG konkret um die Frage, wie die Aufsichtspflicht eines Bademeisters aussieht und ob er die Schwimmer ständig beobachten muss.

Die Angehörigen waren in Berufung gegangen und hatten Schmerzensgeld wegen Amtspflichtverletzung vom Markt Triftern gefordert, dem Betreiber der Freizeitanlage. Die Kläger haben jetzt die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen. Eine Revision gegen das Urteil wird nicht zugelassen.