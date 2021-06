29.06.2021, 15:23 Uhr

Tödlicher Badeunfall: Mann ertrinkt im Ingolstädter Auwaldsee

Im Auwaldsee in Ingolstadt ist am Montagabend ein 22-jähriger Mann bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Ein Taucher der Wasserwacht fand ihn etwa 25 Meter vom Ufer entfernt am Boden des Sees. Doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät.