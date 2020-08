24.08.2020, 12:03 Uhr

Tödlicher Badeunfall in Nürnberg: Polizei geht von Unglück aus

Nach dem tödlichen Badeunfall am Wöhrder See in Nürnberg geht die Polizei von einem tragischen Unglück aus. Ein 17-Jähriger war am vergangenen Freitag untergegangen und starb in einer Klinik.