Tödlicher Badeunfall: 17-Jähriger ertrinkt im Wöhrder See

Die Norikusbucht am Wöhrder See ist eine beliebte Badestelle in Nürnberg. Für einen 17-Jährigen wurde sie aus noch ungeklärter Ursache zum tödlichen Verhängnis.

Notruf am Freitag Abend

Am Freitag Abend gegen 20 Uhr erreichte die Einsatzzentrale der Polizei ein Notruf, dass ein Jugendlicher im Bereich der Norikusbucht untergegangen sei. Ersthelfer, Einsatzkräfte und ein Polizeihubschrauber suchten den See nach dem Vermissten ab. Taucher der Nürnberger Berufsfeuerwehr fanden den 17-Jährigen schließlich am Grund des Sees und brachten ihn ans Ufer.

Jugendlicher stirbt im Krankenhaus

Der Rettungsdienst konnte ihn vor Ort zwar reanimieren, der Jugendliche starb allerdings in der Nacht zum Samstag im Krankenhaus. Warum der 17-Jährige im Wöhrder See unterging, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.