Tödlicher Badespaß: Die Donau wird zu oft unterschätzt

Mit einem Hubschrauber, mehreren Booten von Wasserschutzpolizei und Wasserwacht wird in der Donau bei Straubing am Dienstag wieder nach einem vermissten 26-Jährigen gesucht. Der junge Mann war am Montagabend mit seinem Arbeitskollegen schwimmen gegangen und dann untergegangen.

Kaum noch Hoffnung für 26-jährigen Vermissten

Die Hoffnung, den 26-Jährigen noch lebend zu finden, wird von Minute zu Minute kleiner. Und es wäre nicht der erste Fall mit tragischem Ausgang in diesem Sommer: Seit Ende Juli wurden bereits vier Menschen tot aus der Donau in Niederbayern geborgen. In Passau mussten die Retter einen 35-Jährigen tot aus dem Wasser holen, in Bogen (Lkr. Straubing-Bogen) ein 13-jähriges Mädchen. Kurz darauf wurde ein vermisster 23-Jähriger im Wasser entdeckt, der nahe der Autobahnbrücke bei Deggendorf baden gegangen war.

Am Wochenende schließlich ertrank ein vierjähriger Bub in Osterhofen im Landkreis Deggendorf. Die Polizei prüft in diesem Fall, ob die Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzt haben.

Gefahr durch Strömung und Schiffsverkehr

Polizei und Wasserwacht warnen jedes Jahr vor der Badesaison, wie gefährlich die Donau und andere fließende Gewässer sein können. Der technische Leiter der Kreiswasserwacht Straubing-Bogen, Heribert Thöne, erklärt im BR-Interview die Gefahren der Donau: Vom Ufer aus wirkt die Strömung oft nicht stark. Zur Flussmitte hin sieht das aber ganz anders aus. Der Uferbereich kann plötzlich stark abfallen, so dass man dort nicht mehr stehen kann.

In den tieferen Fahrrinnen der Schiffe herrscht eine starke Strömung, ebenso hinter sogenannten Buhnen. Buhnen sind große Steine oder Betonblöcke, die vom Ufer aus quer zur Fahrrinne im Fluss aufgebaut werden. Damit soll das Wasser vor allem bei mittleren und niedrigen Wasserständen für die Schifffahrt zur Mitte des Flusses gelenkt werden. Hinter der Buhnenkante können starke Strömungen Menschen auch im brusthohen Wasser mitreißen.