Tödlicher Autounfall: Urteil im Samerberg-Prozess erwartet

Viereinhalb Jahre nach einem Verkehrsunfall auf der Rosenheimer Südumgehung mit zwei Toten soll heute das Urteil gegen einen der beteiligten Autofahrer fallen. Der 28-Jährige aus dem Landkreis Rosenheim war bereits zu zwei Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden, unter anderem wegen fahrlässiger Tötung. Das Bayerische Oberste Landesgericht hatte das Urteil in der Revision aber wegen eines Formfehlers aufgehoben.

Neuverhandlung mit zwei "Überraschungszeugen"

Vor einer anderen Kammer des Landgerichts Traunstein wurde deshalb seit 27. Mai 2021 neu verhandelt, es war wieder "alles auf Anfang“. Über 40 Zeugen wurden vernommen, darunter zwei kurzfristig aufgetauchte "Überraschungszeugen“ und ein Sachverständiger. Wegen der langen Zeit seit dem Unfall war an den acht Verhandlungstagen ein häufig gehörter Satz von Zeugen: "Daran kann ich mich nicht mehr genau erinnern, es ist ja schon so lange her“.

Staatsanwalt und Nebenkläger beantragen Verwerfung der Berufung

Bei den Plädoyers hatte der Staatsanwalt beantragt, die Berufung des Angeklagten zu verwerfen. Damit bliebe das Urteil aus der ersten Verhandlung mit zwei Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe bestehen. Auch die Anwälte der Nebenkläger – der Eltern der Verstorbenen und einer schwerverletzte Beifahrerin – beantragten dies. Die Verteidigerin des Angeklagten forderte dagegen Freispruch für ihren Mandanten, er sei nicht nur nicht schuldig, sondern seine Unschuld stehe fest. Der Angeklagte selber sich hatte im ganzen Prozess nicht geäußert. Auch in seinem letzten Wort schloss er sich lediglich dem Antrag seiner Verteidigerin an.

Unfall vor viereinhalb Jahren- zwei junge Frauen vom Samerberg sterben

Bei dem Unfall am 20. November 2016 auf der Rosenheimer Südumgehung hatte ein überholender Golf GTI den entgegenkommenden Kleinwagen dreier junger Frauen vom Samerberg (Landkreis Rosenheim) frontal gerammt. Zwei der Frauen im Alter von 21 und 15 starben dabei, die Dritte damals 19-Jährige, die Schwester eines der Todesopfer, erlitt schwere Verletzungen. Auch der Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt.

Fahrer zu Bewährungs- und Freiheitsstrafen verurteilt

Der Fahrer des Golf wurde vom Amtsgericht Rosenheim rechtskräftig zu einer Bewährungsstrafe von 20 Monaten verurteilt. Mit angeklagt wurden auch zwei BMW-Fahrer aus Kolbermoor und Riedering. Sie wurden von dem Golffahrer aus Ulm unmittelbar vor der tödlichen Kollision überholt und hatten laut Landgericht Traunstein verhindert, dass der Überholer noch rechtzeitig vor dem Gegenverkehr wieder auf seine Fahrbahn einscheren konnte. Die beiden hätten die Lücke zwischen ihren Fahrzeugen dicht gemacht, deshalb sei es zu dem Unfall gekommen. Sie wurden zu Freiheitsstrafen ohne Bewährung verurteilt.

Einer der beiden BMW-Fahrer sitzt in oberbayerischer JVA

Das Urteil von zwei Jahren und fünf Monaten Freiheitsstrafe gegen einen der beiden BMW-Fahrer ist bereits rechtskräftig. Der 27-Jährige sitzt die Strafe derzeit in einer oberbayerischen JVA ab. Das Urteil gegen den anderen Fahrer wurde wegen eines Formfehlers in der Revision aufgehoben, deshalb gab es eine neue Verhandlung. Das Gericht ist nicht an die frühere Entscheidung gebunden, es kann auch einen Freispruch oder eine geringer Strafe verhängen, möglicherweise diesmal mit Bewährung. Nur eine Grenze gibt es: die Strafe darf nicht höher ausfallen als im ersten Berufungsprozess, also nicht höher als zwei Jahre und drei Monate. Grund ist das gesetzlich vorgeschriebene sogenannte "Verschlechterungsverbot". Da nur der Angeklagte in Revision gegangen war, darf er bei der neuen Verhandlung nicht schlechter wegkommen als beim ersten Prozess.