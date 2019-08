Tödlicher Autounfall auf der B22 bei Erbendorf

Ein schwerer Unfall ist am Samstagmorgen auf der B22 bei Erbendorf (Lkr. Tirschenreuth) passiert. Ein 38-jähriger Autofahrer kam dabei ums Leben.

Auto kam erst am Waldrand zum Stehen

Der Mann aus dem Landkreis Tirschenreuth war aus bislang ungeklärten Umständen mit seinem Auto von der Bundesstraße abgekommen. Laut Polizei geriet er in den Straßengraben und prallte dort gegen ein quer verlaufendes Wasserdurchlaufrohr aus Beton. Der Wagen überschlug sich mehrmals und blieb 100 Meter entfernt am Waldrand liegen. Der 38-Jährige war alleine unterwegs gewesen. Er starb noch an der Unfallstelle.

Bundesstraße zeitweise für Verkehr gesperrt

Die B22 war zeitweise total gesperrt. Die Feuerwehren Erbendorf und Kemnath leiteten den Verkehr um und bargen das völlig zerstörte Auto. Warum der Mann von der Straße abkam, muss noch ermittelt werden.