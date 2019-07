Tödliche Wiesn-Schlägerei: Täter zu 5,5 Jahren Haft verurteilt

Fünfeinhalb Jahre Haft, so lautet das Urteil am Landgericht München im Prozess um die tödliche Wiesn-Schlägerei. Der alkohol- und drogenabhängige Angeklagte muss zunächst für zwei Jahre in eine Entziehungsanstalt und wird nach seiner Entlassung fünf Jahre unter Führungsaufsicht gestellt.

Nur wenn er in dieser Zeit rückfällig werden sollte, muss er auch noch die restliche Strafe absitzen.

Angeklagter: "Habe meine Kraft unterschätzt"

In seinem Schlusswort hatte sich der Münchner bei den Hinterbliebenen des Opfers – ein 58-jähriger Fürstenfeldbrucker – entschuldigt. "Es tut mir echt furchtbar leid", sagte er.

Schon beim Prozessauftakt gab er zu, dass er seinem Kontrahenten im Oktober 2018 einen Schlag gegen den Kopf verpasst hatte. Von einer "ausg‘holt'n Schelln" sprach der 100 Kilogramm schwere und 1,90-Meter große Mann. Er erklärte: "Ich habe wahrscheinlich meine Kraft unterschätzt."

Opfer starb an den Folgen des Kopfschlages

Der Fürstenfeldbrucker stürzte, stand zunächst wieder auf, wurde dann aber bewusstlos und starb wenig später an einer Hirnblutung. Als der Münchner davon am nächsten Tag erfuhr, stellte er sich selbst der Polizei. Das und sein Geständnis hielt ihm die Staatsanwaltschaft zugute.