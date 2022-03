Tödliche Unfälle an Bahnübergängen – mehr Sicherheit gefordert

"Jedes Menschenleben zählt und drei Unfälle hier sind einfach zu viel", sagt Roland Prießnitz. Der Stadtrat steht an einem unbeschrankten Bahnübergang in Gerlenhofen, einem Ortsteil von Neu-Ulm. Das Andreaskreuz und ein rotes Blinklicht warnen hier vor herannahenden Zügen. Doch das scheint nicht auszureichen.

Mehrere tödliche Unfälle in den vergangenen Jahren

In den vergangenen Jahren gab es am Bahnübergang gleich drei tödliche Unfälle. Vor sechs Jahren kam eine 89-Jährige ums Leben, vor einem halben Jahr starb eine 90-jährige Frau, vor knapp drei Wochen verunglückte an derselben Stelle ein Radler mit seinem Pedelec. "Wenn die Sonne tief steht, dann kann man das rote Licht nur schwer erkennen", sagt Prießnitz. Er würde den Übergang am liebsten sperren lassen. Doch weil der nächste Überweg gut einen halben Kilometer entfernt liegt, befürchtet die Deutsche Bahn, dass Bürger die Gleise einfach "wild" queren könnten, was noch gefährlicher sei. Der Bahnübergang entspricht laut Bahn den Sicherheitsvorschriften. Auch für die Landwirte ist der Übergang wichtig, denn sie müssten sonst größere Umwege zu ihren Feldern fahren.

Stadt und Bahn streben größere Lösung an

Es gab daher Überlegungen, den Bahnübergang umzubauen und zu beschranken. Eine angrenzende Straße wäre dafür aber nicht breit genug, Anlieger müssten wohl auf einen Teil ihrer Grundstücke verzichten. "Mit einer kleineren Umgestaltung ist es nicht getan", erklärt Jochen Meissner, der Leiter der Abteilung Tiefbau der Stadt Neu-Ulm. Das würde den Bestandsschutz der Anlage aufheben. Deshalb streben Stadt und Bahn gleich eine größere Lösung an. Doch dafür braucht es aufwändige Planungen und verschiedene Gremien, die zustimmen. "Wir werden nicht von heute auf morgen eine sinnvolle Variante haben", sagt Meissner.

Verlagerung des Bahnübergangs als Zwischenlösung?

Stadtrat Prießnitz sorgt sich, dass bis dahin ein weiterer tödlicher Unfall geschehen könnte und fordert von Bahn und Stadt eine Zwischenlösung. Er wünscht sich eine Verlagerung des Bahnübergangs in Richtung Süden, wo das Wohngebiet in Gerlenhofen endet. Andere hingegen sehen eher den Bürger in der Verantwortung: "Ich muss halt stehenbleiben, nach links und rechts schauen und auf die Verkehrszeichen achten", sagt ein älterer Radler, der zufällig an den Gleisen hält.

Bahn versucht, aufzuklären

Hauptursache für die Unfälle sei das "Übersehen" des Zuges, sagt Dominic Geißler, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West – aus Unachtsamkeit, Ungeduld aber auch Leichtsinn. Die Deutsche Bahn versucht deshalb unter anderem mit einer Videokampagne die Bevölkerung, darunter gerade auch die jungen Leute, aufzuklären.

In Senden, nur einen Kilometer von Gerlenhofen entfernt, kam vergangen Woche ein 14-Jähriger ums Leben. Er wurde trotz eines Umlaufgitters am Bahnübergang vom Zug überrollt.