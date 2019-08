18.08.2019, 08:28 Uhr

Tödliche Suche im Gully: Mann von Auto überrollt

Die Suche nach einem Gegenstand im Gully endete am Samstag auf einem Parkplatz in Kiefersfelden im Landkreis Rosenheim für einen Mann tödlich. Der 62-Jährige wurde von einem Auto überrollt und starb an seinen Verletzungen.