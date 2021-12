Tödliche Stiche in München: Mutmaßlicher Mittäter stellt sich

Im Fall des in München durch Stiche getöteten 17-Jährigen hat sich am Sonntag der gesuchte zweite Tatverdächtige, ein 15-jähriger Auszubildender aus München, selbst gestellt. Ein 16-jähriger Tatverdächtiger befindet sich wegen des Vorwurfs des gemeinschaftlichen Mordes bereits seit Donnerstag (16.12.) in Untersuchungshaft.

Vater und Bruder zur Begleitung

Wie der Leiter der Mordkommission, Stephan Beer, heute berichtete, war der 15-Jährige um 13.30 Uhr in Begleitung seines Vaters und eines älteren Bruders auf der Polizeiinspektion 24 in Perlach erschienen und habe erklärt, der zweite gesuchte Tatverdächtige zu sein. Darüber hinaus äußerte sich der in München geborene Auszubildende nicht.

Tatverdächtiger wegen Drogendelikt schon polizeibekannt

Der Mordkommission war der 15-Jährige durch ihre Ermittlungen bereits bekannt. Wie Beer erklärte, wurde er aber noch nicht als Beschuldigter geführt. Dass sich der 15-Jährige jetzt selbst stellte, bezeichnete er als "gut", damit beweise der Jugendliche den Mut, zu seiner Tat zu stehen. Bislang war der Tatverdächtige in einem Fall wegen eines Betäubungsmitteldeliktes polizeilich in Erscheinung getreten.

Zweiter Beschuldigter schon in U-Haft

Die Staatsanwaltschaft München I kündigte an, es werde auch gegen den 15-Jährigen Untersuchungshaftbefehl wegen gemeinschaftlichen Mordes beantragt. Sie wirft ihm und einem 16-Jährigen, zweiten Tatverdächtigen, der bereits in U-Haft sitzt, vor, am 10. Dezember einen 17-Jährigen aus Habgier erstochen zu haben.

Streit bei Drogengeschäft

An dem Freitagabend sollen sich die beiden Beschuldigten mit ihrem Opfer und dessen zwei Begleitern in einem Hinterhof am Rosenheimer Platz getroffen haben, um von dem 17-Jährigen Drogen zu kaufen. Über die Bezahlung kam es vermutlich zum Streit, in dessen Folge der 17-Jährige mit einem spitzen Gegenstand mehrfach am Oberkörper lebensgefährlich verletzt wurde. Er starb am nächsten Tag in der Klinik.

Weitere Ermittlungen nötig

Am 16. Dezember konnten die Ermittler im Stadtteil Perlach einen 16-jährigen tatverdächtigen Schüler festnehmen. Er war wegen 14 Delikten bereits aktenkundig und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Ob und in welcher Form sich die beiden beschuldigten Tatverdächtigen kannten, ist noch unklar. Auch die verwendete Tatwaffe konnte noch nicht ermittelt werden.