Tödliche Schüsse von Regensburg: Polizei steht vor Rätseln

Eine Woche nach den tödlichen Schüssen in Regensburg ist das Motiv der Tat immer noch unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Am Donnerstag vor einer Woche hatte ein Mann auf offener Straße mit einer Pistole auf einen 57-Jährigen mehrere Schüsse abgegeben, mindestens einer davon war tödlich, ergab später die Obduktion.

Schütze wurde schnell gefasst

Die Tat hatte sich auf der Furtmayrstraße, einer vielbefahrenen Hauptstraße südlich des Regensburger Hauptbahnhofs ereignet. Es gab mehrere Zeugen. Die Polizei konnte den Schützen schon kurz nach der Tat festnehmen, er sitzt in Untersuchungshaft. Er und das zwei Jahre ältere Opfer kannten sich offenbar schon länger.

Täter schweigt weiter

Bisher habe sich der 55-jährige Mann immer noch nicht zu den Vorwürfen geäußert, wie ein Polizeisprecher auf BR-Anfrage mitteilte. Das Motiv der Tat werde aber im privaten Bereich vermutet.

Um die vielen offen Fragen zu klären, hat die Kripo Regensburg auch Experten aus München angefordert. Die Spezialisten vom Kriminaltechnischen Institut sollen laut Polizei bei der Spurenauswertung helfen, um den genauen Tathergang rekonstruieren zu können.