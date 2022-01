Tödliche Schüsse in Los Angeles: Prozess in Landshut beginnt

Nach tödlichen Schüssen auf offener Straße in Los Angeles muss sich ab heute ein 25 Jahre alter Mann wegen Mordes vor dem Landgericht Landshut verantworten. Er besitzt die amerikanische und iranische Staatsbürgerschaft. Der Angeklagte wurde bei seiner Einreise am Münchner Flughafen festgenommen, der im Zuständigkeitsbereich der Landshuter Justiz liegt.

Vorwurf: Mann im Streit erschossen und überfahren

Im Oktober 2018 soll der Mann an einer Straßenkreuzung in Los Angeles einen anderen Autofahrer im Streit erschossen haben. Und zwar mit sechs Schüssen. Anschließend, so die Staatsanwaltschaft, soll der Tatverdächtige mit dem Wagen seines Opfers weggefahren sein und den leblos am Boden liegenden Mann noch bewusst überfahren haben.

Verdächtiger legt Beschwerde gegen Auslieferung ein

Rund ein Jahr später wurde der von den US-Behörden gesuchte Tatverdächtige bei seiner Einreise am Flughafen München festgenommen. Gegen ihn lag ein Auslieferungsantrag der US-Behörden vor. Gegen seine Auslieferung in die USA legte der Beschuldigte aber erfolgreich Verfassungsbeschwerde ein, so dass jetzt gegen ihn deutsches Strafrecht angewendet wird - obwohl die angeklagte Tat im Ausland ohne deutschen Täter und ohne deutsches Opfer verübt wurde.

Angriff auf Mithäftling in JVA Landshut

Zudem wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor, in der Justizvollzugsanstalt Landshut im Juli 2021 beim Hofgang einem Mithäftling mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Zusätzlich zu Mord und Autodiebstahl wird ihm also auch Körperverletzung zur Last gelegt. Es sind zunächst drei Prozesstage vorgesehen.