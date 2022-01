Tödliche Schüsse im Porsche: Prozess muss wiederholt werden

Ein 25 Jahre alte Barkeeper soll bei seinem Opfer Schulden aus Drogengeschäften gehabt haben. Laut Staatsanwaltschaft behauptete er im März 2020 schließlich, dass er das Geld nun endlich zurückzahlen wolle, und lockte den anderen so zu einem Treffen. Er soll sich dann zu seinem Dealer in den Porsche gesetzt und ihm vom Rücksitz aus drei Mal in Kopf und Nacken geschossen haben. Heimtückischen Mord warf ihm die Anklage vor. Das Landgericht München teilte diese Einschätzung und verurteilte den Barkeeper zu lebenslanger Haft.

Mutmaßlicher Täter monatelang erpresst

Der Bundesgerichtshof sah das nun aber anders – wegen der Vorgeschichte, wie Verteidigerin Daniela Gabler dem Bayerischen Rundfunk sagte. Ihr Mandant, der mutmaßliche Täter, sei über Monate "erpresst und drangsaliert" worden. Dass er sich dann irgendwann auch wehren würde, damit habe sein späteres Opfer durchaus rechnen müssen, so der BGH nach Angaben der Anwältin – keine Heimtücke also. Die Revision war somit erfolgreich.

Erneuter Prozess - Tatvorwurf jetzt: Totschlag

Jetzt wird erneut am Landgericht München verhandelt, allerdings an einer anderen Strafkammer. Es geht auch nicht mehr um Mord, sondern um Totschlag. Damit droht dem Barkeeper auch keine lebenslange Haft mehr.

Flucht aus der U-Haft

Für Schlagzeilen hatte der Fall übrigens auch jenseits des Prozesses gesorgt: Noch vor der Verhandlung war es dem Angeklagten gelungen, aus der Untersuchungshaft in Stadelheim zu fliehen. Er hatte sich dafür in einem Lieferwagen versteckt. Allerdings wurde er noch am gleichen Tag erneut festgenommen.