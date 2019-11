Tödliche Raserei von Kalteck: Staatsanwalt fordert hohe Strafen

Im Prozess um ein illegales Rennen im Bayerischen Wald, bei dem ein unbeteiligter 38-jähriger Familienvater ums Leben kam, sind die Plädoyers gehalten worden. Die Staatsanwaltschaft fordert mehrjährige Haftstrafen für beide Angeklagte. Außerdem soll der 54 Jahre alte Angeklagte nie wieder auf ein Motorrad steigen dürfen.

Gefängnis und Führerscheinentzug gefordert

Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass sich der 28-jährige Autofahrer und der 54-jährige Motorradfahrer im Juli vergangenen Jahres ein illegales Rennen geliefert hatten. Staatsanwalt Oliver Baumgartner forderte deswegen eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren für den 28-jährigen Audifahrer, der den Unfall damals verursacht hatte, zudem fünf Jahre Führerscheinsperre. Der 28-Jährige, der Bundespolizist ist, habe seinen Beruf in Verruf gebracht, so der Staatsanwalt. Seinen Job wird er wohl verlieren.

Beim 54-jährigen Motorradfahrer sprach sich der Staatsanwalt für eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten aus, zudem eine lebenslange Sperre für den Motorradführerschein. Der Motorradfahrer sei als Raser bekannt, zeigte keine Reue und habe die Dinge ganz anders dargestellt, als sie eigentlich waren. Laut Staatsanwalt ist der Motorradfahrer vom Unfallort zunächst geflüchtet und habe den Opfern nicht geholfen. Bei der Polizei habe sich der 54-Jährige dann als Ersthelfer ausgegeben.

Etliche Zeugen und schriftliche Beweisstücke

Bei seinem zweistündigen Plädoyer ging Staatsanwalt Baumgartner detailliert auf die WhatsApp-Chat-Verläufe der beiden Angeklagten ein, die sich zum Rennen verabredet hatten. Auch die mehr als 50 Zeugenaussagen wurden nochmals detailliert beschrieben, die laut Staatsanwalt das illegale Autorennen bestätigten. Die schweren Verletzungen, mit denen der mittlerweile elfjährige Bub immer noch zu kämpfen hat, waren ebenfalls Teil des Plädoyers.

Der Junge saß damals im Unfallauto, sein Vater starb noch an der Unfallstelle. Bei dem mutmaßlich illegalen Wettrennen sollen die Angeklagten eine kurvige Bergstrecke immer wieder rauf- und runtergerast sein. Dabei hatte der Fahrer des Audi-Sportwagens die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in das entgegenkommende Auto geprallt.

Staatsanwaltschaft will Zeichen setzen

Die Angeklagten erklärten sich bereits im Verlauf des Prozesses im Rahmen eines außergerichtlichen Täter-Opfer-Ausgleiches bereit, der Familie 31.000 Euro sowie 25.000 Euro zu zahlen. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf will mit ihren Forderungen ein Zeichen setzen, unter anderem, um damit die Verkehrssicherheit zu erhöhen: "Dass die Leute sehen: Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, werde ich bestraft", sagte der leitende Oberstaatsanwalt in Deggendorf, Rudolf Helmhagen, vor der Urteilsverkündung. Das Urteil soll am Nachmittag fallen.