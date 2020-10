Tödliche Radunfälle in Kaltenbrunn und Waging am See

Zwei tödliche Radunfälle gab es am Donnerstagnachmittag in Oberbayern: Auf dem Radweg an der B2 hinter Garmisch-Partenkirchen wurde ein 63-jähriger Rennradfahrer in der sogenannnten Schwabenkurve von einem LKW-Anhänger überrollt und in Waging am See eine 83-Jährige von einem Traktorengespann.

Bergab fahrender Rennradler wird von LKW-Anhänger überrollt

In Kaltenbrunn südlich von Garmisch-Partenkirchen wollte ein 24-jähriger LKW Fahrer in eine Ausbuchtung abbiegen und querte den Radweg. Der gleichzeitig bergab fahrende Rennradfahrer kollidierte mit dem Führerhaus des LKW und stürzte - der nachfolgende Anhänger überrollte ihn. Für den 63-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Die B2 war im Unfallbereich mehrere Stunden gesperrt.

Radlerin stürzt - Traktorfahrer kann nicht mehr ausweichen

In Waging war eine 83-Jährige mit ihrem Rad auf dem Fußweg unterwegs. Sie stürzte und geriet auf die Straße. Ein Traktorfahrer konnte nicht mehr ausweichen und verletzte die 83-Jährige tödlich.