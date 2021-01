Tödliche Messerattacke im Linienbus: Mordprozess beginnt

Die Anklage schildert Ablauf und Hintergrund der Tat so: Die 27-jährige Frau, die seit einem heftigen Streit von ihrem afghanischen Mann getrennt lebte, war am 6. Juli 2020 mit dem Bus auf dem Heimweg von einem Deutschkurs in Kempten nach Obergünzburg im Landkreis Ostallgäu.

Mann attackiert Frau mit Küchenmesser

Mit einem Küchenmesser bewaffnet stieg ihr Mann einige Haltestellen später zu und setzte sich in den hinteren Teil des Busses. Kurz vor Obergünzburg soll er aufgestanden und zu seiner Frau gelaufen sein - und stach dann laut Anklage ohne Vorwarnung mit dem 15 Zentimeter langen Messer elf Mal auf ihren Kopf und Oberkörper ein. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie kurz darauf im Krankenhaus starb.

Den Angriff im Bus mussten vier Erwachsene und zehn Schulkinder beziehungsweise Jugendliche im Alter zwischen elf und 18 Jahren mitverfolgen.

Rache als vermutetes Motiv

Als Motiv für die Tat vermutet die Staatsanwaltschaft Rache: Die afghanische Frau hatte nach mehreren Übergriffen und Drohungen ein Kontaktverbot gegen ihren polizeibekannten Mann durchgesetzt. Er durfte sich ihr und den vier gemeinsamen Kindern nicht mehr ohne Absprache nähern.

Der Angeklagte habe sich daran gestört, dass er seine Rolle als Familienoberhaupt nicht mehr aufrechterhalten konnte, und habe deshalb beschlossen, sich für diese vermeintliche Zurücksetzung zu rächen und seine Frau zu töten, heißt es in der Anklage.

Zeugenaussagen am ersten Prozesstag

Für den Prozess am Landgericht Kempten sind vier Verhandlungstage angesetzt. Am heutigen (Dienstag, 26.01.2021) ersten Verhandlungstag sollen sechs Zeugen aussagen, darunter vier Fahrgäste und der Busfahrer sowie eine Polizeibeamtin. Der Prozess soll dann am 28. Januar fortgeführt werden. Das Urteil fällt voraussichtlich Mitte Februar.