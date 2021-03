Tödliche Internetbekanntschaft: Mordprozess beginnt

Über zwei Monate lang hatte die Soko "Manuela" in dem mysteriösen Fall ermittelt. Eine wohlhabende Frau aus Bergen im Chiemgau war im Januar 2020 aus ihrer Wohnung verschwunden. Schließlich führte die Spur zu einem 61-jährigen, den sie zuvor über ein Dating-Portal kennengelernt hatte. Er muss sich ab heute in Traunstein vor Gericht verantworten, wegen Mordes aus Habgier.

Akribische Spurensuche in Traunstein

Das Verschwinden der 59-Jährigen war aufgefallen, nachdem eine Bekannte sie tagelang nicht mehr telefonisch erreicht und sie als vermisst gemeldet hatte. Kurz darauf fand die Polizei das Auto der Frau im Traunsteiner Stadtteil Haidforst, mit einem Unfallschaden. Bei einer großangelegten Suche entdeckten die Beamten im Schilf am Waginger See eine Matratze und Bettzeug aus der Wohnung. Die Vermisste blieb verschwunden. Die Soko "Manuela“ arbeitete akribisch und verfolgte außergewöhnlich viele Spuren. Am 7. März 2020 schließlich wurde ein Tatverdächtiger in Freilassing festgenommen.

Mord aus Habgier?

Der 61-Jährige bestritt die Tat zunächst, führte die Polizei aber kurz darauf zum Versteck der Leiche in einem Waldstück in Traunstein. Wie sich später herausstellte, hatten sich die beiden kurz vor ihrem Treffen über ein Dating-Portal kennengelernt. Der Angeklagte ist vielfach vorbestraft, vor allem wegen Eigentumsdelikten. Er saß seit 1974 immer wieder im Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft geht bei der mutmaßlichen Tat von Mord aus Habgier aus. Aus der Wohnung der 59-Jährigen fehlte ein größerer Geldbetrag. Für den Prozess am Schwurgericht in Traunstein sind sechs Verhandlungstage angesetzt, das Urteil soll am 26. März 2021 fallen.

