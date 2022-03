Tödliche Herzschwäche: Wenn der Lebensmotor stottert

Der 69-jährige Franz-Josef Bindler aus Niederhof bei Weißenburg leidet an Herzschwäche. Eine 30 Zentimeter lange Narbe läuft längs über sein Brustbein. Schon mit 47 hatte er erste Symptome wie Enge im Brustraum, die er anfangs gar nicht ernst genommen hatte.

"Es hat mich halb umgehauen, wie ich erfahren habe, dass das praktisch Herzinfarkte waren. Die ersten waren noch kleiner, dann hab ich einen größeren gehabt." Franz-Josef Bindler, Patient

Jetzt ist er wieder ins Herzgefäßzentrum am Klinikum Süd in Nürnberg eingewiesen worden. Innerhalb von drei Tagen hatten sich zehn Kilo Wasser in seinem Körper eingelagert. Luftnot und Schwäche waren die Folge. In der Klinik hat man ihn medikamentös neu eingestellt, außerdem bekommt er einen Herzschrittmacher.

Klinikum Nürnberg: 11.000 Patienten mit Herzschwäche pro Jahr

Die Herzschwäche wie die von Franz-Josef Bindler gehört immer noch zu den häufigsten Gründen für einen Klinikaufenthalt, sagt Matthias Pauschinger, Chefarzt für Innere Medizin am Nürnberger Klinikum. "Wir haben in der Herzmedizin über lange Jahre mehr die Versorgung des Problems gesehen und eigentlich nicht im Bewusstsein der Bevölkerung gut verankert, dass die Herz-Kreislauferkrankungen wirklich sehr tödlich sind", sagt er.

Das Klinikum Nürnberg Süd versorgt – nach der Charité und der Vivantes-Klinik in Berlin – bundesweit die meisten Patienten mit Herzschwäche.

Disease-Management-Programm gefordert

Jeder zehnte Über-70-Jährige lebt mit einer chronischen Herzschwäche und ist dadurch massiv in seiner Lebensqualität eingeschränkt, so Winfried Klausnitzer, Vorstand des Vereins "Herzschwäche Deutschland". Typische Symptome sind Luftnot, Schwäche und Gewichtszunahme durch Wassereinlagerungen, weil das Herz zu schwach pumpt.

Eine zentrale Forderung von Medizinern und Betroffenen ist daher, eine zentral organisierte Behandlung, ein sogenanntes Disease-Management-Programm für Herzinsuffizienz aufzulegen. Denn oft verpuffen die Erfolge der Krankenhaus-Behandlung, weil Patientinnen und Patienten nach der Entlassung ihre Medikamente nicht richtig einnehmen oder keine regelmäßigen Kontrolltermine beim niedergelassenen Arzt stattfinden.

"Heart-Failure-Nurse" soll zu Hause weiterhelfen

Auch eine "Heart-Failure-Nurse", eine speziell geschulte Pflegekraft, die Patienten bei der nahtlosen Anschlussversorgung nach dem Klinikaufenthalt unterstützt, "würde tatsächlich Leben retten", sagt Chefarzt Matthias Pauschinger. Doch solche Pflegekräfte für Herzschwäche werden von den Krankenkassen noch nicht bezahlt.

Bessere Prävention und Therapie

Ärzte, Pfleger und Betroffene fordern deshalb mehr Anstrengungen bei Prävention und Behandlung der "unterschätzten Volkskrankheit". 50 Prozent der herzinsuffizienten Patienten überleben die ersten vier Jahre nach der Diagnose nicht. Bei der Tagung "Runder Tisch Herzinsuffizienz" tauschen sich Mediziner, Patienten sowie Vertreter von Pflege, Krankenkassen, Reha-Einrichtungen, Politik und Pharmaindustrie aus.