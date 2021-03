Tödliche Gefahr Bleimunition - Steinadler vergiftet

Wanderer hatten einen Steinadler in Unterammergau gefunden. Seitdem kämpft das zirka fünf Jahre alte Weibchen in der Greifvogelauffangstation in Sauerlach um ihr Leben. Wie schon von Leiter Alfred Aigner vermutet, handelt es sich um eine Vergiftung.

Labor stellt Bleivergiftung fest

Eine Blutuntersuchung in einem Speziallabor brachte jetzt hervor, dass der Steinadler sich eine massive Bleivergiftung zugezogen hat. Nach wie vor steht es um den Vogel nicht gut, so Aigner. Symptome von Bleivergiftungen sind Krampfanfälle und Probleme beim Atmen. Deshalb wird die Steinadler-Dame auch mit Sauerstoff versorgt, und mit Hilfe spezieller Medikamente soll das Gift im Körper des Tieres abgebaut werden.

Häufigste Todesursache bei Vögeln

Studien zeigen, dass Bleivergiftungen eine der häufigsten Todesursachen bei Vögeln sind. Nach einer Schätzung der Europäischen Chemikalienagentur sterben in der EU jährlich rund zwei Millionen Vögel an einer Bleivergiftung. Das Schwermetall stammt meist aus Munition, mit der Jäger auf Rehe und Wildschweine schießen. Bleisplitter kommen in Fleisch und Organe. Verendet ein verletztes Tier oder bleiben Organe der sogenannte Aufbruch im Gelände zurück, kann das zur tödlichen Futterfalle für die aasfressenden Adler werden. Der in Unterammergau gefundene Adler hatte Glück, denn meist verenden die Tiere qualvoll.

Tierschützer wollen Bleiverbot

Tierschützer kämpfen seit Jahren für ein Bleiverbot bei der Jagd und fordern den Einsatz von bleifreier Jagdmunition. Einen Teilerfolg gibt es: Das EU-Parlament hat Ende letzten Jahres ein EU-weites Verbot von Bleimunition in Feuchtgebieten beschlossen. Jedoch greift die Verordnung erst 2023 und dann gibt es noch eine zweijährige Übergangsfrist. Auch ein generelles Verbot von bleihaltiger Munition wird derzeit noch diskutiert.