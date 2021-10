Tödliche Blindgänger-Explosion auf A3 bei Goldbach vor 15 Jahren

Die tödliche Explosion einer Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg auf der Autobahn A3 bei Goldbach im Landkreis Aschaffenburg hat bundesweit für Entsetzen gesorgt. Das Unglück jährt sich am Samstag zum 15. Mal. Ein Bauarbeiter war gerade dabei, den Straßenbelag abzufräsen, als die Fräse auf den Blindgänger traf.

Intensive Blindgänger-Suche entlang der A3 und in Aschaffenburg

Nach dem Unfall wurde der Bereich entlang der A3 intensiv auf Blindgänger mit Hilfe von Luftbildern der Alliierten untersucht. Es gab zwar etliche Verdachtspunkte, nähre Untersuchungen ergaben aber, dass der Verdacht unbegründet war. Die Bauarbeiten an der A3 konnten weitergehen. Die benachbarte Stadt Aschaffenburg war im zweiten Weltkrieg von den Alliierten ebenfalls stark bombardiert worden. Deswegen hat die Stadt Aschaffenburg nach dem Unglück auf der A3 bei Goldbach mithilfe der Luftbilder eventuell gefährdete öffentliche Flächen untersuchen lassen, vor allem im Stadtteil Damm. Der stand im zweiten Weltkrieg besonders stark unter Beschuss. Der Luftschlag der Alliierten galt eigentlich dem Bahnhof in Aschaffenburg, der Wind hatte die Leuchtsignale damals für die Bomber aber abgetrieben.

Bauarbeiter auf Fliegerbombe getroffen

Bei den Untersuchungen der Stadt Aschaffenburg wurden laut Ordnungsreferent Gruber keine weiteren Blindgänger gefunden. Die Luftbilder wurden auch privaten Grundstücksbesitzern weitergegeben, die auf eigene Kosten ihre Grundstücke untersuchen lassen konnten. Auch hier sei nichts von einem Fund bekannt. Trotzdem sind bei Bauarbeiten in Aschaffenburg-Damm in den vergangenen Jahren immer wieder Blindgänger aufgetaucht, zuletzt im Jahr 2016 bei den Arbeiten am Gelände Bahnhof Nord. Ordnungsreferent Gruber sagte dazu auf BR24-Anfrage: "Das ist ganz normal. Die Blindgänger liegen zum Teil sehr tief. Sie kommen eben erst zum Vorschein, wenn gebaggert wird." Zu Schaden kam bei den vergangenen Funden in Aschaffenburg niemand.

Autobahn GmbH hat Vorsichtsmaßnahmen verschärft

Das Unglück bei Goldbach hat auch für den Ausbau und die Sanierung der Autobahnen in Unterfranken konkrete Folgen nach sich gezogen, um solche Unfälle mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen zu können. Auf BR24-Anfrage erklärt Maria Schraml, Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes in Nordbayern, dass zuerst grundstücksbezogene Recherchen durchgeführt werden. Das heißt, es werden Anfragen bei Gemeinden und Landkreisen als örtliche Sicherheitsbehörden gestellt. Anschließend gebe es Auswertungen im Rahmen einer sogenannten historisch-genetischen Rekonstruktion. Diese basiert auf der Recherche von Archivmaterial wie Akten, Karten und Fotos von Rüstungsstandorten aber insbesondere auf Luftbildern, die im zweiten Weltkrieg von den Alliierten nach Bombenabwürfen aufgenommen wurden. Außerdem würden in der Regel Zeitzeugen befragt und Geländebegehungen durchgeführt.

Sprengkörper sollen mit Detektoren aufgespürt werden

Gibt es dann Verdachtsflächen kommen laut Schraml Detektoren zum Einsatz, die Veränderungen im Erdmagnetfeld anzeigen. Geeignetes Fachpersonal ist dabei in der Lage, aus diesen Anomalien Kampfmittel zu erkennen. Sind diese entsprechend vorsichtig freigelegt und ohne Risiko zu beseitigen, kommen Fachfirmen. Geht von den Kampfmitteln ein Risiko aus, beauftragt die Polizei den Kampfmittelräumdienst.