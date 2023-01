Tödliche Auseinandersetzung in Gunzenhausen: neue Erkenntnisse

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, so die Polizei gegenüber BR24. Die beiden 23-Jährigen haben sich demnach bereits vor der Auseinandersetzung gekannt. Das hätten die Ermittlungen der 20-köpfigen "SoKo Gleis" ergeben, so Polizeipressesprecher Michael Petzold. Gegen 6 Uhr waren die beiden am Silvestermorgen in eine Auseinandersetzung am Hafnermarkt in Gunzenhausen beteiligt. Der später leblos aufgefundene 23-Jährige habe nach bisherigem Ermittlungsstand seinen ebenfalls 23 Jahre alten Kontrahenten schwer am Oberkörper verletzt, so Petzold. Der verletzte 23-Jährige wird im Krankenhaus behandelt und konnte bereits vernommen werden.

Todesursache unklar

Gegen 8.30 Uhr wurde dann der mutmaßliche Messerstecher tot an einem Gleis im Bereich des Bahnhofs Gunzenhausen gefunden. Er war vom Ort der Auseinandersetzung geflohen und sei offenkundig an der Gewalteinwirkung gestorben, so die Polizei. Nun sei es Gegenstand der Ermittlungen, ob der junge Mann in Folge der Auseinandersetzung am Hafnermarkt gestorben ist oder ob es zu einem weiteren gewaltsamen Aufeinandertreffen etwa am Bahnhof oder auf dem Weg dorthin gekommen ist.

Zeugen gesucht

Der Hafnermarkt sei zum Zeitpunkt des Messerangriffs sehr belebt gewesen, da sich dort zahlreiche Gaststätten befinden und auch eine größere Feier stattfand, so Polizeisprecher Petzold. Die Polizei bittet deshalb weiterhin um Zeugenhinweise: "Personen, die den später verstorbenen Mann zwischen 6 Uhr und 8.30 Uhr, zwischen dem Hafnermarkt und dem Bahnhof, gesehen haben, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen", so der Polizeisprecher. Die Ermittler beschreiben den getöteten Mann wie folgt: beige Jacke, blaue Jogginghose mit breiten grünen Streifen an den Seiten, auffällige weiße Turnschuhe mit roten Applikationen.

Obduktionsergebnisse erwartet

Die Leiche des 23-Jährigen wurde heute obduziert. Über Ergebnisse der Untersuchung will die Polizei morgen informieren.