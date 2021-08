Tödliche Attacke vom Königsplatz: Urteil ist rechtskräftig

Im Fall der tödlichen Attacke auf dem Augsburger Königsplatz hat der Bundesgerichtshof die Revision der Verteidigung verworfen. Ein damals 17-Jähriger war im November vergangenen Jahres vom Landgericht Augsburg wegen Körperverletzung mit Todesfolge und gefährlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Verteidigung war damals in Revision gegangen, da der Jugendliche aus ihrer Sicht aus einer Nothilfe-Situation heraus gehandelt hatte.

Tödlicher Faustschlag sorgte für bundesweites Aufsehen

Der Fall hatte deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. Der Jugendliche hatte am Nikolausabend 2019 einen 49-Jährigen mit einem Faustschlag attackiert. Der Familienvater erlitt in der Folge eine tödliche Hirnblutung. Da der Getötete bei der Berufsfeuerwehr in Augsburg gearbeitet hatte, gedachten auch Mitglieder zahlreicher Feuerwehren in ganz Deutschland des Opfers.

In dem Verfahren waren zwei weitere Jugendliche zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.