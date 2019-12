Tödliche Attacke in Augsburg: Ermittlungen laufen mit Hochdruck

Öffentlichkeitsfahndung der Polizei sehr wahrscheinlich

Die 20-köpfige Ermittlungsgruppe wertet das Material aus den Videokameras rund um den Königsplatz in Augsburg derweil weiter aus, um möglicherweise eine Beschreibung des Täters anfertigen zu können. Sollten sich bis Sonntagnachmittag keine neuen Erkenntnisse zu Identität und Aufenthalt der jungen Männer ergeben, will die Polizei die Tätergruppe offiziell zur Fahndung ausschreiben.

Der 49-Jährige Feuerwehrmann hatte keine Chance

Der 49-Jährige Feuerwehrmann aus dem Landkreis Augsburg war laut Polizei am Freitagabend nach dem Besuch des Weihnachtsmarktes in Augsburg bei einem Streit mit einer Gruppe junger Männer angegriffen worden. Bei dem anschließenden Sturz verletzte der Mann sich so schwer, dass er trotz sofortiger Reanimation noch im Rettungswagen verstarb.