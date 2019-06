Eine 77-jährige Autofahrerin ist am späten Mittwochnachmittag in Burglengenfeld in einer scharfen Kurve von der Straße abgekommen und tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, durchbrach das Auto zuerst einen Metallzaun an der abschüssigen Straße und stürzte dann auf einen drei Meter tiefer liegenden Parkplatz, wo es auf dem Dach liegen blieb.

Polizei sieht kein Fremdverschulden

Weil die 77-Jährige im Auto eingeklemmt worden war, musste sie von der Feuerwehr befreit werden. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen starb die Frau aber kurze Zeit später im Burglengenfelder Klinikum.

Bislang weiß die Polizei nicht, warum die Frau von der Straße abkam. Ein Fremdverschulden sei aber auszuschließen.