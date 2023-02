Töchter missbraucht: Gefasster Sexualstraftäter im Gefängnis

Der Sexualstraftäter, der am Montag aus dem Gerichtsgebäude in Coburg geflohen war, ist nach polizeilicher Vernehmung mittlerweile in eine oberfränkische Justizvollzugsanstalt verbracht worden. Wie der Sprecher der Coburger Staatsanwaltschaft, Johannes Tränkle, gegenüber BR24 am Mittwoch sagte, habe der 47-Jährige vor der Polizei keine Angaben zu seiner Flucht gemacht. Derzeit liefen Ermittlungen, ob er Fluchthelfer hatte. Grundsätzlich sei die Flucht des Mannes aber nicht strafbar, so Tränkle.

Sexueller Missbrauch an Töchtern: 47-Jähriger verurteilt

Der 47-Jährige verbüßt jetzt eine vom Landgericht Coburg verhängte Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren, unter anderem wegen des sexuellen Missbrauchs seiner Töchter. Der Mann, der zuletzt in Coburg lebte, war am Montag während seines Gerichtsprozesses aus den Räumen des Landgerichts Coburg geflüchtet. Polizeivizepräsident Armin Schmelzer sagte dem BR, dass derzeit davon ausgegangen werde, dass die Polizeibeamten, die in der Sitzung saßen, für die Sicherung des Mannes verantwortlich gewesen wären. Warum die Fußfesseln während der Verhandlungspause nicht angelegt wurden, müsse nun intern aufgearbeitet werden.

Gerichte müssen ihre Sicherheitskonzepte vorlegen

Der Mann war den Polizeibeamten entkommen und durch ein Fenster im Erdgeschoss des Gerichtsgebäudes geflüchtet. Der Pressesprecher des Landgerichts Coburg, Timm Hain, sagte BR24: "Unabhängig von dem Vorfall gab es ein Sicherheitskonzept. Das wird jetzt erneut überprüft." Fraglich sei, ob das Konzept lückenhaft war, oder nur Defizite in der Anwendung bestanden, so Hain.

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU), hatte bereits am Montag alle Gerichte in Bayern aufgefordert, ihre Sicherheitskonzepte bis zum Ende der Woche vorzulegen. Polizei und Justiz müssten jetzt gemeinsam Einsatzkonzeptionen zur Bewachung von Gefangenen überprüfen, so der Minister in einer Stellungnahme.