Todessprung mit Zehnjährigem: Geständnis zum Prozessauftakt

Unter Tränen gab die Mutter vor dem Passauer Landgericht zu, dass sie im Sommer 2018 versucht hatte, sich zusammen mit ihrem Sohn vom Dach der Kinderklinik in Passau zu stürzen. Wegen versuchten Totschlags sitzt sie seit heute auf der Anklagebank. Allerdings gilt die 45-Jährige als schuldunfähig. Sie hatte zum Tatzeitpunkt eine psychische Störung.

Angeklagte: "Ich war verzweifelt, überfordert"

Die Frau aus dem südlichen Kreis Passau schilderte am ersten Verhandlungstag, wie sie ihren Sohn auf der Dachterrasse über einen Absicherungszaun gehoben hatte und danach selbst darüber gestiegen war. "Ich war verzweifelt, überfordert, ich wusste nicht wie mein Leben weitergehen soll", sagte sie heute vor Gericht. Sie habe mit dem Gedanken gespielt, runterzuspringen. Und weil ihr Sohn außer ihr niemanden habe, hätte er mit ihr springen sollen. Außerdem habe sie Angst gehabt, dass man ihrem Sohn in der Kinderklinik seine Organe nehme. Laut Staatsanwaltschaft standen die beiden am besagten Tag im Sommer letzten Jahres nur einen halben Meter von der Kante entfernt. Die Dachterrasse der Kinderklinik befindet sich in einer Höhe von etwa zwölf Metern.

Eine Krankenhausmitarbeiterin beobachtete das Geschehen, stellte sich zwischen Mutter und Sohn, redete auf die Frau ein, bis die ihren Sohn los ließ. Der Bub blieb unverletzt. Der Zehnjährige lebt seither in einer Pflegefamilie. Die Mutter befindet sich seit dem Vorfall in einer psychiatrischen Einrichtung.

Staatsanwaltschaft will die Unterbringung

Mittlerweile könne sie sich nicht mehr erklären, wie sie damals dazu in der Lage war, sagte sie vor dem Richter. Ihr Sohn sei ihr Ein und Alles. Die Staatsanwaltschaft will erreichen, dass die Frau dauerhaft in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Das Urteil in dem Fall soll Mitte März gesprochen werden.