Tödliche Schüsse in Nürnberg: Polizei setzt Belohnung aus

Nach den tödlichen Schüssen in der Nürnberger Südstadt am 24. Oktober des vergangenen Jahres, hat die Polizei nun eine Belohnung für Hinweise, die zur Festnahme des mutmaßlichen Täters führen, ausgesetzt. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt, beträgt diese 10.000 Euro. Außerdem veröffentlichte die Polizei ein neues Foto des noch immer flüchtigen Mert Fahri Akin.

Ein Toter, ein Schwerverletzter nach Schießerei

Den Ermittlungen zufolge, soll der dringend tatverdächtige Mert Fahri Akin in den Abendstunden des 24. Oktober vor einem Lokal in der Nürnberger Landgrabenstraße mit einer Waffe auf zwei Männer geschossen haben. Als die Polizei eintraf, fand sie beide Opfer mit Schussverletzungen vor. Beide mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wo einer der beiden starb. Dem zweiten Opfer gehe es inzwischen "wieder besser", so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Wer weiß, wo sich Mert Fahri Akin aufhält?

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde zwischenzeitlich ein Haftbefehl gegen Mert Fahri Akin erlassen. Der 28-Jährige türkischer Herkunft ist seit der Tat auf der Flucht. Im Dezember hatten Ermittler auf der Suche nach dem Verdächtigen drei Objekte in Frankfurt am Main durchsucht. Zuvor habe es Hinweise gegeben, dass er sich dort aufhalten könnte, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth damals. Auch eine Laube in einer Gartenkolonie hätten die Ermittler durchsucht, den Verdächtigen hätten die Ermittler dabei aber nicht gefunden.

Sonderkommission ermittelt – Polizei warnt vor Tatverdächtigen

Die Nürnberger Kriminalpolizei hat eine Sonderkommission eingerichtet. Die Belohnung wurde für Hinweise ausgesetzt, die zu einer Festnahme des dringend Tatverdächtigen führen oder zur Aufklärung der Tat beitragen. Die Polizei warnt aber davor, eigenständig an den athletisch-kräftigen Tatverdächtigen heranzutreten – er gilt als gefährlich und könnte bewaffnet sein, heißt es.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 / 21 12-33 33 oder der Polizei-Notruf 110 entgegen.

Tätersuche am 18. Januar in "Aktenzeichen XY... Ungelöst"

Außerdem wird der Angriff sowie der Fahndungsaufruf nach Mert Fahri Akin in der nächsten Ausgabe der Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" Thema. Die Ausstrahlung der ZDF-Sendung ist am Mittwoch, den 18. Januar, ab 20.15 Uhr.

Mit Informationen von dpa