Todesschütze von Nürnberg wird bald ausgeliefert

Nach der Festnahme des mutmaßlichen Todesschützen von Nürnberg im italienischen Rimini steht die Auslieferung des 28-Jährigen bevor. Die italienischen Behörden hätten dem Gesuch der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zugestimmt, sagte eine Behördensprecherin am Mittwoch. "Wir rechnen in Kürze mit einer Überstellung", sagte die Sprecherin.

Schüsse auf zwei Männer

Der Mann hatte im Oktober in Nürnberg einen 30 Jahre alten Mann erschossen und einen 35-Jährigen schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter stammt aus der Türkei und war über die Ukraine nach Deutschland gekommen. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden wollte er in Deutschland einen Handel mit Tabak- und Shishaprodukten aufbauen.

Keine Verbindungen zur Mafia bekannt

Medien in Deutschland und Italien hatten über mögliche Verbindungen zur organisierten Kriminalität berichtet. Nach Angaben des zuständigen Leiters der Sonderkommission gebe es jedoch keine Anhaltspunkte in dieser Hinsicht.

Verhaftung nach drei Monaten Fahndung

Nach der Tat hatte die Polizei öffentlich nach dem Verdächtigen gefahndet. Die Ermittler gaben ein Foto des Mannes heraus und baten die Bevölkerung um Mithilfe. Zudem wurde eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt. Auch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" war der Fall thematisiert worden.

Nach dreimonatiger Suche war der Mann unter falschem Namen in einem Hotel in Rimini entdeckt worden. Er sei im Schlaf überwältigt worden, teilten die Behörden mit. Seitdem sitzt er in Italien in Haft.

Mit Informationen der dpa