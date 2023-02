Todesschüsse in Nürnberg: Tatverdächtiger in Bayern im Gefängnis

Nach seiner Flucht und monatelanger Fahndung sitzt der 28 Jahre alte Mert A., der dringend tatverdächtig ist, im Oktober vergangenen Jahres auf zwei Männer in der Nürnberger Südstadt geschossen zu haben, nun in einem bayerischen Gefängnis. Noch ermitteln die Beamten, wie die Anklage am Ende lauten wird.

Schnelle Auslieferung des Tatverdächtigen

Wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Bayerischen Rundfunk auf Nachfrage bestätigt hat, ist Mert A. zurück in Deutschland. Die italienischen Behörden haben den 28-Jährigen am Dienstag ausgeliefert. Der mutmaßliche Todesschütze hatte seiner Überstellung nach Deutschland demnach zugestimmt, sonst wäre die Auslieferung nicht so schnell gegangen, so die Sprecherin.

Totschlag oder Mord? Noch wird ermittelt

Mert A. wurde am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt und der Haftbefehl wurde ihm förmlich eröffnet. Dieser lautet noch auf Totschlag, die Ermittlungen von Polizei, der Sonderkommission "Soko Graben" und der Staatsanwaltschaft dauern aber noch an. Dadurch könne sich noch eine andere rechtliche Bewertung – sprich: Mord – ergeben, so die Sprecherin. Mert A. hat sich bislang noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Er befindet sich nun in einem bayerischen Gefängnis.

Tödliche Schüsse in der Nürnberger Südstadt

Er steht im Verdacht, im Oktober 2022 in der Landgrabenstraße in Nürnberg auf zwei Männer geschossen zu haben. Ein 30-Jähriger starb kurz darauf an den Folgen der Schüsse im Krankenhaus, ein 35 Jahre alter Mann wurde schwer verletzt. Der mutmaßliche Schütze floh daraufhin, europaweit wurde nach ihm gefahndet. Monate später konnte er in Rimini von italienischen Einsatzkräften in einem Hotel festgenommen werden, wo er sich unter falschem Namen eingemietet hatte.