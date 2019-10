Todesschüsse in Halle: "Es hätte auch uns treffen können"

"Es hätte auch uns treffen können" – mit diesen Worten äußert der Sprecher der Israelitischen Kultusgemeinde in Augsburg, Josef Strzegowski, auf Anfrage des BR seine Sorge nach dem geplanten Anschlag auf eine Synagoge in Halle.

Auch in der Synagoge in Augsburg fand am gestrigen Feiertag Jom Kippur ein Gottesdienst statt. Die internen Sicherheitsvorkehrungen in der Synagoge seien gut, so Strzegowski in seiner Stellungnahme, von den Behörden müssten sie aber deutlich verbessert werden.

Augsburger Kultusgemeinde wegen Halle in Sorge

Der aus dem Internet verbreitete Hass auf Juden solle so schnell wie möglich verfolgt werden. "Da hilft kein Gerede mehr über Datenschutz." Die Israelitische Kultusgemeinde sei "ordentlich in Sorge", so Strzegowski, auch weil der Anschlag in Halle an Jom Kippur geschah. „Wie gottlos unwissend muss dieser Attentäter gewesen sein, das er zum eiskalten Mörder wird“, schreibt Strzegowski in seiner Stellungnahme.

Der Sprecher der Israelitischen Kultusgemeinde äußerte auch Sorge darüber, dass der Täter diesmal offenbar kein Syrer oder Afghane gewesen sei, sondern ein junger deutscher "aus der Mitte der deutschen Gesellschaft". Strzegowski forderte die Politik zum Handeln auf "um der Gerechtigkeit willen, um unser aller Leben hier".

Polizei äußert sich nicht zu konkreten Maßnahmen

Das Polizeipräsidium Schwaben-Nord äußerte sich nicht konkret zu den Sicherheitsmaßnahmen an der Augsburger Synagoge. Sensible Orte wie die Synagoge habe man immer im Auge, so ein Sprecher des Präsidiums. Die Sicherheitsvorkehrungen würden deshalb immer der aktuellen Lage angepasst und konstant überprüft.

Nach dem mutmaßlich rechtsextrem und antisemitisch motivierten Anschlag auf eine Synagoge und einen Döner-Imbiss in Halle sind viele Details noch offen. Zwei Menschen wurden vom mutmaßlichen Täter erschossen, der seine Tat mit einer Helm-Kamera live ins Internet übertrug.

In dem Video schimpft der Attentäter auf Juden und leugnet den Holocaust. Auf der Flucht wurde er am Mittwochnachmittag von der Polizei gefasst. Bei ihm soll es sich um einen 27-jährigen Deutschen aus Sachsen-Anhalt handeln.