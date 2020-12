Todesfall nach Masseninfektion in Burglengenfelder Altenheim

Nach dem Corona-Massenausbruch in einem Haus des Seniorenheims in Burglengenfeld ist ein 67-jähriger Bewohner im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Das teilte ein Sprecher des Landratsamts Schwandorf am Samstagabend dem BR auf Anfrage mit. Zwölf weitere der insgesamt 42 Bewohner seien schwer erkrankt und in verschiedene Kliniken gebracht worden – darunter auch Amberg.

Pflegenotstand dauert an

Die übrigen 29 Bewohner befinden sich nach wie vor in dem Heim – der Großteil von ihnen ist ebenfalls infiziert. Derzeit gilt in der Einrichtung ein Pflegenotstand, da sich viele Mitarbeiter selbst angesteckt haben oder in Quarantäne sind. Am Donnerstagnachmittag soll nur noch eine einsatzfähige Krankenschwester vor Ort gewesen sein.

Landratsamt startet Aufruf für Pflegepersonal

Da eine Verlegung der Bewohner in Heime umliegender Landkreise und Bezirke aufgrund der allgemeinen Corona-Lage derzeit kaum möglich ist, sucht das Landratsamt kurzfristig nach Pflegepersonal. Einen entsprechenden Aufruf startete die Behörde am Freitag auf ihrer Website und in den sozialen Medien.

Bereits in der folgenden Nacht waren mehrere Kräfte im Einsatz, die sich daraufhin gemeldet hatten. Derzeit arbeiten das Landratsamt und der Heimträger daran, die Versorgung der Bewohner in der Einrichtung in Burglengenfeld für den Rest des Wochenendes sicherzustellen.

Offenbar kurzfristig Heimleiter aus Paderborn akquiriert

Um weitere akute Notfälle und eine Ausbreitung des Virus auf das zweite Haus zu vermeiden, soll laut Landratsamt täglich eine ärztliche Sichtung erfolgen. Auch am Samstagnachmittag hatten sich der leitende Notarzt, die Heimaufsicht, das Gesundheitsamt und Beamte der örtlichen Polizei einen Überblick über die aktuelle Situation verschafft.

Daneben soll der Einrichtungsträger einen Heimleiter aus Paderborn akquiriert haben, der die Verantwortlichen vor Ort unterstützen soll, die Situation in den Griff zu bekommen.

Masseninfektion in weiterem Altenheim

Auch in einem Seniorenheim in Pfreimd im Landkreis Schwandorf sind dem Landratsamt zufolge Dutzende Menschen mit dem Coronavirus infiziert – insgesamt 40 Bewohner und 16 Mitarbeiter. Das ergab eine Reihentestung. Trotz des Ausbruches soll die Versorgung in diesem Heim aktuell aber sichergestellt sein.