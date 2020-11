Todesfall in Ochsenfurter Seniorenheim: Ursache nicht eindeutig

Ein 88-jähriger Bewohner einer Ochsenfurter Seniorenheims ist kürzlich nach einer Corona-Infektion verstorben. Laut einer Sprecherin des Eigentümers des Seniorenzentrums sei die Todesursache nicht eindeutig zu klären.

Unklar, ob Coronavirus zum Tod geführt hat

Der 88 Jahre alte Bewohner des Seniorenheims soll nicht an Corona gestorben sein. Zwar sei der Mann mit dem Covid-19-Virus infiziert gewesen, so die Sprecherin, er sei aber nicht an der Krankheit Corona gestorben. Nähere Angaben machte das Unternehmen dazu nicht.

Das Würzburger Gesundheitsamt teilte zu diesem Fall mit, dass der im Seniorenheim verstorbene 88-Jährige mit mehreren chronischen Erkrankungen behaftet war. Inwiefern das Coronavirus für seinen Tod mitursächlich war, könne nicht festgestellt werden, sagte Dr. Johann Löw, der Leiter des Gesundheitsamtes.

Nicht infizierte Bewohner derzeit separat untergebracht

Derzeit sind laut Gesundheitsamt 61 Bewohner des Ochsenfurter Seniorenheims und 28 Mitarbeiter Corona-positiv getestet worden. Die 20 Bewohner, die nicht mit dem Virus infiziert wurden, sind in einem separierten Wohntrakt untergebracht. Das Gesundheitsamt Würzburg geht von einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen dort aus. Weil sich auch zahlreiche Mitarbeiter infiziert haben, muss das Seniorenheim mit einem Personalengpass umgehen.

Derzeit befinden sich vier Bewohner mit leichten Symptomen im Krankenhaus. Zwei von ihnen können aber bald wieder in das Seniorenzentrum zurückverlegt werden. Bei zwei Bewohnern wurde außerdem Fieber festgestellt.