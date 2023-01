Tod bei Feuerwehreinsatz: Vom Ehrenamt auf die Anklagebank?

Ende Juli sollten ehrenamtliche Feuerwehrleute eine Frau aus Sinzing im Landkreis Regensburg aus ihrer Wohnung im zweiten Stock bringen – nicht durchs Treppenhaus, sondern wegen eines medizinischen Notfalls auf einer Trage und mithilfe einer Drehleiter. Die Frau rutschte dabei aus der Trage, stürzte fünf Meter in die Tiefe und verletzte sich so schwer, dass sie verstarb. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Angehörige der beteiligten Freiwilligen Feuerwehren wegen fahrlässiger Tötung: Ein Sachverständiger kam zu dem Ergebnis, dass die Frau in der Trage falsch positioniert war und dass vier Sicherheitsgurte nicht angelegt worden seien. Jetzt, sechs Monate später, durchsuchten Polizei und Staatsanwaltschaft Feuerwehrgebäude, Feuerwehrfahrzeuge und die Privatwohnungen von zwei beschuldigten Feuerwehrleuten.

Anwalt kritisiert Vorgehen der Staatsanwaltschaft

Aus Sicht des Regensburger Rechtsanwalts Jörg Meyer waren diese Durchsuchungen nicht nötig. Die Unterlagen, die die Ermittler gesucht hätten, hätten bereits seit einem halben Jahr bereitgelegen, erklärte Meyer. Er vertritt einen der beschuldigten Feuerwehrleute. Sechs Monate lang habe sich niemand darum gekümmert, bis dann die Durchsuchungen stattfanden. "Das ist für uns nicht nachvollziehbar", kritisierte Meyer. Er beklagte außerdem, dass die Staatsanwaltschaft die Beschuldigten mit einer Mitteilung an die Medien unnötig öffentlich an den Pranger gestellt habe, während er bislang erfolglos Akteneinsicht gefordert habe.

Ehrenamtsbeauftragte mahnt Wahrung der Verhältnismäßigkeit an

Auch die Ehrenamtsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung Eva Gottstein (FW) erfuhr aus den Medien von den Durchsuchungen. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk plädierte sie dafür, sensibel mit dem Spannungsfeld von ehrenamtlichem Engagement und persönlicher Verantwortung umzugehen.

Die Bereitschaft beispielsweise ein Ehrenamt in einem Vereinsvorstand zu übernehmen sei zuletzt deutlich zurückgegangen. Das liege auch an einem wachsenden Bewusstsein für die übernommene Verantwortung. "Wenn sich das fortsetzt, würde das Ehrenamt zusammenbrechen", befürchtet Gottstein.

In einem Rechtsstaat müsse natürlich ermittelt werden, betonte Gottstein. Die Ehrenamtsbeauftrage der Staatsregierung fordert aber, bei Ermittlungen gegen Ehrenamtliche streng auf die Verhältnismäßigkeit zu achten – gerade auch im ländlichen Raum, wo man sich kenne und jeder mitbekomme, wenn die Staatsanwaltschaft plötzlich bei Ehrenamtlichen vor der Tür stehe.

Feuerwehrschule in Lappersdorf: Schnelle Entscheidungen im Einsatz

Mathias Brekle von der Staatlichen Feuerwehrschule in Lappersdorf betont die große Verantwortung, die freiwillige Feuerwehrleute mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit auf sich nehmen: "Das Problem ist immer, dass Entscheidungen vor Ort im Einsatzgeschehen schnell erfolgen müssen", sagt Brekle im BR-Interview. Juristen und die Staatsanwaltschaft hätten hinterher viel Zeit, "irgendwelche Fehler aufzudecken oder darüber zu befinden, ob Fehler gemacht wurden, oder nicht." Auch Brekle verweist auf die Schwierigkeiten ausreichend Ehrenamtliche zu finden und befürchtet eine abschreckende Wirkung, wenn Feuerwehrleute nach Einsätzen in juristische Schwierigkeiten kommen.

Feuerwehrverband unterstützt mit Rechtsschutzversicherung

Der Landesfeuerwehrverband Bayern unterstützt seine Mitglieder im Fall von Gerichtsverfahren mit einer Rechtsschutzversicherung. Die strafrechtliche Verantwortung, wenn wie im Fall Sinzing wegen fahrlässiger Tötung ermittelt wird, kann der Verband den Feuerwehrleuten aber nicht abnehmen. Die Hausdurchsuchungen, sechs Monate nach dem Ereignis in Sinzing, hinterfrage man zumindest kritisch, teilte der LFV Bayern mit. Der Verband hofft jetzt auf eine schnelle und lückenlose Aufklärung. Das gelte besonders auch für die beteiligten Einsatzkräfte, an denen dieser Einsatz auch nicht spurlos vorüberging", hieß es vom LFV .

Strafrechtler mahnt zweite Perspektive an

Auch der Münchner Strafrechtsprofessor Armin Engländer verweist auf die besondere Bedeutung von ehrenamtlichem Engagement für die Gesellschaft. Engländern plädierte im Gespräch mit dem BR allerdings auch dafür, den Fall nicht nur aus der Perspektive der Ehrenamtlichen zu bewerten. Beispielhaft nannte Engländern Angehörige, die möglicherweise wissen wollten, ob ein Einsatz ordnungsgemäß abgelaufen sei. Als Jurist finde er es deshalb richtig und vernünftig, dass sich Staatsanwaltschaft Polizei mit Fällen wie dem Feuerwehreinsatz in Sinzing befassten. Die Staatsanwaltschaft habe dabei unterschiedliche Möglichkeiten, die nötigen Beweise zu erheben. Der Einsatz dieser Möglichkeiten hänge vom Einzelfall ab. Engländer betonte außerdem, dass die Ermittlungen durchaus auch dazu führen könnten, dass sich ein Anfangsverdacht später zerschlägt.

Staatsanwaltschaft Regensburg lässt keine Fragen zu

Der Regensburger Staatsanwalt Sebastian Stitzlinger erklärte, bei der Staatsanwaltschaft sei allen bewusst, dass die Feuerwehren hervorragende Arbeit leisteten. Es gehe im Fall von Sinzing nicht darum, diese Arbeit generell in Frage zu stellen. "Es handelt sich vorliegend um einen Einzelfall, im Zuge dessen ein Mensch zu Tode kamen, weswegen die Staatsanwaltschaft Regensburg verpflichtet ist, entsprechende Ermittlungen zu führen und die Ursachen hierfür zu erforschen" sagte Stitzlinger dem BR. Über ein allgemeines Statement hinaus, beantwortete die Staatsanwaltschaft keine Fragen. Auch warum sie die Durchsuchungen bei Feuerwehren und in den Privatwohnungen von Feuerwehrleuten bei den Ermittlungen im Fall Sinzing für notwendig hielt, bleibt damit erst einmal offen.