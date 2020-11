Todesfahrt von Eisenheim: Ermittlungen laufen auf Hochtouren

💡 Um was geht es im Fall rund um die Todesfahrt von Eisenheim?

In der Nacht auf den 23. April 2017 wurde die 20-jährige Theresa Stahl auf einer Verbindungsstraße zwischen Untereisenheim und Kaltenhausen überfahren und letztlich tödlich verletzt. Im Auto saßen vier junge Männer. Der Fahrer, damals 18 Jahre alt, hatte fast 2,9 Promille Alkohol im Blut.

Im ersten Prozess fiel die Strafe für den Fahrer milde aus: Ein Gutachten hatte den jungen Mann für schuldunfähig erklärt. Er wurde im Oktober 2019 zu einer Geldstrafe von 5.000 Euro und einem Jahr Fahrverbot verurteilt, was in der Öffentlichkeit für Empörung sorgte. Am 9. September 2020 begann das Berufungsverfahren am Landgericht Würzburg, bei dem auch ein neues Gutachten hinzugezogen wurde.