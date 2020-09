Todesfahrt von Eisenheim: Anwalt erhofft vollständige Aufklärung

Eigentlich ging es um fahrlässige Tötung, nun steht Mord im Raum. Im "Eisenheim Prozess" haben sich die Ereignisse regelrecht überschlagen. Das Landgericht Würzburg versucht aktuell in zweiter Instanz zu klären, ob ein damals 18-Jähriger schuldfähig ist. Er hatte bei einer Trunkenheitsfahrt die 20 Jahre alte Theresa überfahren.

Vieles schien in dem Verfahren bereits geklärt. Doch nun hat das Landgericht Haftbefehl gegen den Fahrer und einen Mitfahrer erlassen. Der Prozess könnte neu aufgerollt werden.

Zwei Haftbefehle und einmal Untersuchungshaft

Wie das Gericht zunächst bestätigte und nun noch einmal ausführlicher mitteilte, erging einer der Haftbefehle gegen einen der angeklagten Mitfahrer. Vorwurf: Anstiftung zum Mord. Nach Angaben des Gerichts soll er dem alkoholisierten Fahrer des Autos vor dem Unfall sinngemäß gesagt haben, er solle auf die Fußgängerin zufahren. Der Mitfahrer befindet sich in Untersuchungshaft.

Auch gegen den Fahrer des Autos erging nun Haftbefehl, ebenfalls wegen Mordverdachts, teilte das Landgericht mit. Dieser Haftbefehl ist gegen Auflagen allerdings außer Vollzug gesetzt. Bei dem Fahrer bestünde keine Verdunkelungsgefahr.

Eltern hoffen auf Klarheit

Den laufenden Prozess will das Landgericht wie geplant am kommenden Donnerstag fortsetzen. Anwalt Philipp Schulz-Merkel aus Nürnberg erhofft sich dann endlich mehr Klarheit in dem Fall. Er vertritt die Eltern der verstorbenen Theresa. "Für die Familie war immer wichtig, dass eine vollständige Aufklärung der Sache erfolgt. Wenn sich neue Zeugen melden, ist das genau das, worauf die Familie immer gehofft hat", sagt Schulz-Merkel.

Prozess könnte noch einmal neu starten

Planmäßig sollte es am nächsten Gerichtstermin vor allem um ein neues psychiatrisches Gutachten zur Schuldfähigkeit des Autolenkers gehen. Der Mann hatte während des Unfalls knapp drei Promille Alkohol im Blut. Sollten sich die Mordvorwürfe erhärten, könnte der Prozess jedoch noch einmal komplett neu aufgerollt werden. Anwalt Schulz-Merkel geht davon aus, dass der Fall dann vom Landgericht zurück ans Schwurgericht geht – nur eben als Mordprozess.

Richter hatte Fahrer zu Geldstrafe verurteilt

Für diesen Fall würde das erstinstanzliche Urteil vom Oktober 2019 am Würzburger Amtsgericht aufgehoben werden. Damals hatte der Richter den Fahrer wegen fahrlässigen Vollrauschs zu einer Geldstrafe von 5.000 Euro verurteilt. Die drei Mitfahrer wurden wegen unterlassener Hilfeleistung ebenfalls zu Geldstrafen verurteilt.

Kritiker und Familie waren über dieses Urteil empört. Weil der Fahrer so stark getrunken hatte, betrachtete ihn das Gericht als nicht schuldfähig. "Es gibt Urteile, die man als Richter sein Leben lang im Rucksack mit sich herumträgt. Dieses Urteil ist eines davon", sagte der zuständige Richter damals. Wie von Beobachtern erwartet, kam es daraufhin zum Berufungsprozess am Landgericht. Dieser hat vergangene Woche begonnen.