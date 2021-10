Todesfahrt in Untereisenheim: Zwei Mitfahrer sind nun Zeugen

Der Berufungsprozess nach der tödlichen Trunkenheitsfahrt in Untereisenheim geht in die entscheidende Phase. Nun haben Staatsanwalt und Nebenklage die Berufung gegen zwei der vier Beschuldigten zurückgenommen. Sie saßen auf der Rückbank des Autos, das die damals 20-jährige Theresa Stahl erfasst hat. Damit sind die Entscheidungen gegen die heute 23 und 24 Jahre alten Mitfahrer rechtskräftig. Sie wurden im Oktober 2019 in erster Instanz am Amtsgericht Würzburg schuldig gesprochen.

Bislang Beschuldigte müssen aussagen

Die rechtskräftigen Urteile bedeuten auch: Das Landgericht kann die beiden Mitfahrer nun als Zeugen im Prozess laden. Anders als für Beschuldigte gilt für Zeugen kein Schweigerecht. Bereits am Dienstag sollen die beiden Männer nun am Landgericht aussagen. Dort müssen sich weiterhin der Fahrer und der Beifahrer des Unfallautos verantworten. Eine Entscheidung könnte im Laufe der Woche fallen.

Angeklagter: "Ich schäme mich für mein Verhalten"

Kurz bevor bei beiden Beschuldigten die Berufung zurückgenommen wurde, hatten sie darum gebeten, noch eine Aussage machen zu dürfen. Diese wurde jeweils von den Anwälten verlesen. "Ich schäme mich sehr für mein Verhalten", hieß es bei einem der Männer. "Es gehört sich einfach nicht, einfach weiterzufahren und nichts zu tun", beim anderen.

Die 23- und 24-Jährigen erklärten, dass in der Tatnacht zweifelsfrei der bislang Hauptangeklagte am Steuer saß. Beide widersprachen außerdem einer Zeugenaussage, wonach einer der Insassen kurz vor dem Aufprall "Fahr sie um!" gerufen haben soll.

Autoinsassen in erster Instanz zu Geldauflagen verurteilt

In dem Berufungsprozess geht es um einen tödlichen Unfall im April 2017. Nach einem Weinfest in Untereisenheim im Landkreis Würzburg waren die vier jungen Männer ins Auto gestiegen. Alle hatten getrunken, der Fahrer hatte knapp drei Promille im Blut. Ihr Fahrzeug erfasste Theresa Stahl. Wenige Tage später erlag sie ihren Verletzungen.

Die drei Mitfahrer waren in erster Instanz wegen unterlassener Hilfeleistung zu Geldauflagen zwischen 1.000 und 2.000 Euro verurteilt worden. Den Fahrer verurteilte das Amtsgericht Würzburg wegen fahrlässigen Vollrauschs zu einer Geldauflage von 5.000 Euro.

Im Herbst 2020 folgte der Berufungsprozess. Dieser musste jedoch ausgesetzt werden, nachdem neue Hinweise bekannt geworden waren. Seit Ende September 2021 wird der Berufungsprozess nun fortgesetzt. Gegen den Hauptangeklagten und seinen heute 24 Jahre alten Beifahrer wird die Verhandlung am Dienstag fortgesetzt.