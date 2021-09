Todesfahrt im Vollrausch: Gericht setzt Berufungsprozess fort

Das Weinfest in Untereisenheim ist alljährlich eines der ersten im fränkischen Festkalender. Ein Zelt ist aufgebaut, am Abend des 22. April 2017 spielt dort eine Cover-Rockband. Vor Ort sind auch vier junge Männer, 18 und 19 Jahre alt. Volltrunken steigen sie gegen 3.30 Uhr in ein Auto. Auf einer nahegelegenen Landstraße passiert das Unglück. Das Fahrzeug erfasst die 20-jährige Theresa Stahl. Das Auto fährt weiter. Wenige Tage später stirbt Theresa Stahl. Der Fahrer hatte etwa 2,9 Promille im Blut.

Staatsanwaltschaft lässt Mordverdacht fallen

Nun wird der Fall erneut am Gericht verhandelt. An diesem Dienstag beginnt die Fortsetzung des Berufungsprozesses. Diesen hatte das Landgericht Würzburg vor einem Jahr ausgesetzt. Damals gab es neue Hinweise: Sie legten nahe, dass es sich bei der Tat möglicherweise um Mord gehandelt haben könnte.

Der Mordverdacht ist inzwischen vom Tisch. Er war aus Sicht der Ermittler nicht haltbar. Doch noch immer sind über den Tathergang viele Fragen offen. Vor allem muss das Landgericht klären, ob der Fall als Trunkenheit einzustufen ist – oder als fahrlässige Tötung.

Mildes Urteil: 5.000 Euro Geldstrafe für Fahrer

Der Fall beschäftigt die Richter in Würzburg nun bereits seit mehr als zwei Jahren. Selten hat eine Entscheidung am dortigen Justizzentrum ein vergleichbares Echo ausgelöst. Denn bei der ersten Verhandlung im Oktober 2019 sprach das Amtsgericht gegen den Fahrer ein mildes Urteil. Er wurde zu einer Geldauflage von 5.000 Euro wegen fahrlässigen Vollrauschs verurteilt.

Die Entscheidung fiel dem zuständigen Richter offensichtlich schwer: "Es gibt Urteile, die man als Richter sein Leben lang im Rucksack mit sich herumträgt." Vereinfacht gesprochen lautete die juristische Argumentation: Der 18-jährige Fahrer kann durch seine Volltrunkenheit nicht als schuldfähig angesehen werden. Ein Gutachten hatte das attestiert. Es sei ein Urteil, das man als Nicht-Jurist emotional schwer nachvollziehen könne, gab der Richter bei der Urteilsverkündung zu.

Mordverdacht nach Zeugenaussage

In der Öffentlichkeit mischte sich Bestürzung über die Todesfahrt mit Empörung über das Urteil. Wie erwartet landete der Fall im September 2020 am Landgericht. Doch kurz nach Start der Berufungsverhandlung überschlugen sich die Ereignisse. Eine weitere Zeugin hatte sich gemeldet. Sie gab an, dass der Beifahrer des Fahrzeugs den Fahrer angestachelt hätte. Das zumindest hätte sie aus dem Umfeld des Beifahrers erfahren. "Fahr sie um", sollen seine Worte gewesen sein, kurz vor dem Aufprall.

Damit stand der Verdacht des Mordes im Raum. Fahrer und Beifahrer landeten kurzzeitig in Untersuchungshaft, wurden jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt. Für Nachermittlungen setzte das Landgericht den Prozess aus. Bis heute.