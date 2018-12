vor 37 Minuten

Todesfälle in Seniorenresidenz Gleusdorf: Ermittlungen dauern an

Es war im November 2016, als ein mutmaßlicher Pflegeskandal in der Seniorenresidenz Schloss Gleusdorf in Untermerzbach ans Licht kam. Rätselhafte Todesfälle riefen Polizei und Staatsanwaltschaft auf den Plan - und die Ermittlungen dauern an.