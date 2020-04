Todesfälle in Seniorenheim: Ermittlungsergebnisse erst im Mai

Corona-Pandemie: Aktuelle Informationen zur Lage in Unterfranken finden Sie hier.

Bei den Vorermittlungen der Würzburger Staatsanwaltschaft wegen der hohen Zahl an Todesfällen im Seniorenheim St. Nikolaus ist wohl erst im Mai mit einem Ergebnis zu rechnen. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Thorsten Seebach, dem Bayerischen Rundfunk sagte, hätten die Stadt Würzburg und das Gesundheitsamt noch bis 8. Mai Zeit, die angeforderten Behördenauskünfte einzureichen. Die Frist sei auf Bitte der Behörden verlängert worden.

25 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus

In dem Seniorenheim der Stiftung Bürgerspital sind nach aktuellen Angaben des Würzburger Landratsamts bisher 25 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Am 7. April, als die Aufnahme der Vorermittlungen durch die Staatsanwaltschaft bekannt wurde, waren es 22 Fälle. Die Situation habe sich etwas entspannt, so eine Sprecherin des Landratsamts.

"Keine Anhaltspunkte für strafrechtlich relevantes Verhalten"

Was den derzeitigen Stand der Vorermittlungen angeht, gebe es "keine Anhaltspunkte für strafrechtlich relevantes Verhalten", heißt es von der Staatsanwaltschaft. Wenn das so bliebe, würden die Vorermittlungen eingestellt. Anderenfalls würde es innerhalb der Einrichtung zu Ermittlungen und Befragungen durch die Staatsanwaltschaft kommen. Die leitende Stiftungsdirektorin der Würzburger Stiftung Bürgerspital, Annette Noffz, hatte die Vorermittlungen durch die Staatsanwaltschaft im Gespräch mit dem BR als "Genickschlag" für das Pflegepersonal bezeichnet. Zugleich hatte sie aber deutlich gemacht, dass man in der Einrichtung "keine Angst" vor den Vorermittlungen und nichts zu verbergen habe.

Staatsanwaltschaft wurde von sich aus aktiv

Die Vorermittlungen gegen das Heim St. Nikolaus im Würzburger Stadtteil Sanderau hatte die Staatsanwalt von Amtswegen eingeleitet. Anzeigen gegen das Heim lagen nicht vor. Die Vorermittlungen betreffen unter anderem die Frage, ob die Hygienevorkehrungen in dem Heim ausreichend waren.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!