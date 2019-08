Todes-Unfall auf A9: Wahrscheinlich Fahrerflucht nach Kollision

Die Ergebnisse der Obduktion des Mannes, der am Dienstagmorgen leblos auf der A9 bei Allershausen (Lkr. Freising) aufgefunden wurde, deuten darauf hin, dass er von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und dadurch tödlich verletzt wurde.

Auto wartete mit Warnblinkanlage

Demnach ist der 35-Jährige, der aus dem Landkreis Freising stammt, an den Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas gestorben. Sein Pkw war mit blinkender Warnblinkanlage in der Nähe des Platzes abgestellt worden, an dem später die Leiche gefunden wurde. Warum der 35-Jährige sein Fahrzeug verlassen hat, ist derzeit unklar und Teil der weiteren Ermittlungen. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer haben sich schon auf den Zeugenaufruf hin gemeldet, die Polizei bittet aber weiter um Hinweise.