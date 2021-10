Todesfahrt im Vollrausch: Urteil im Berufungsprozess erwartet

Von vier Autoinsassen sitzt nur noch einer auf der Anklagebank. Wenn am Landgericht Würzburg nun eine Entscheidung im Berufungsprozess zur Trunkenheitsfahrt in Untereisenheim ansteht, dann sind drei Urteile aus erster Instanz bereits rechtskräftig. Der Fahrer des Unfallautos muss sich jedoch weiterhin verantworten. Er soll am Steuer gesessen haben, als die 20-jährige Theresa Stahl von einem Auto erfasst wurde. Damals hatte er knapp drei Promille Alkohol im Blut.

Tödlicher Unfall im April 2017

Der Fall beschäftigt Ermittler und Justiz bereits seit mehr als vier Jahren. Nach einem Weinfest im April 2017 stiegen die damals 18 und 19 Jahre alten Männer betrunken ins Auto. Nach ihrer eigenen Aussage wollten sie nur wenige hundert Meter entfernt übernachten. Doch stattdessen drehten sie eine Runde um den Ort. Dabei erfasste ihr Auto Theresa Stahl, die dort zu Fuß unterwegs war. Das Fahrzeug hielt nicht an. Theresa Stahl erlag ihren Verletzungen wenige Tage später.

Berufungsprozess: Beschuldigte werden Zeugen

Der Berufungsprozess, der nun im September 2021 fortgesetzt wurde, könnte die vorerst letzte Etappe in dem Fall sein. Noch immer wirft die Tatnacht Fragen auf. Die vielleicht drängendste: Warum sind die vier Männer überhaupt ins Auto gestiegen? Klarheit gibt es noch immer nicht. Auch wenn Landgericht und Staatsanwaltschaft sichtlich um Aufklärung bemüht waren.

Denn die Berufungen gegen zwei der drei Mitfahrer wurden auch deshalb zurückgenommen, damit diese anschließend als Zeugen geladen werden konnten. Anders als für Beschuldigte gilt für Zeugen kein Zeugnisverweigerungsrecht. Die Mitfahrer mussten nun also wahrheitsgemäß aussagen. Im Wesentlichen deckten sich ihre Angaben als Zeugen allerdings mit dem, was sie zuvor als Beschuldigte angegeben hatten: Sie hätten keine Erinnerung, warum sie betrunken ins Auto gestiegen sind. Und: Keiner der Mitfahrer hätte den Fahrer angestiftet.

Drei Urteile aus erster Instanz rechtskräftig

Damit gilt für die drei Mitfahrer nun die Entscheidung aus erster Instanz am Amtsgericht im Oktober 2019 als rechtskräftig. Damals wurden sie zu Geldauflagen in Höhe von 1.000 bis 2.000 Euro verurteilt – wegen unterlassener Hilfeleistung. Weitere Vorwürfe oder Behauptungen gegen sie waren im Berufungsverfahren nicht nachweisbar.

War es doch fahrlässige Tötung?

Für den Fahrer hingegen fällt die Entscheidung erst jetzt. In erster Instanz erhielt er eine Geldauflage in Höhe von 5.000 Euro und ein dreijähriges Fahrverbot. Schuldig gesprochen wurde er für fahrlässigen Vollrausch. Nun muss das Landgericht entscheiden: War es nicht doch fahrlässige Tötung?

Fest steht: Es dürfte keine einfache Entscheidung werden. Das Urteil aus erster Instanz hatte für ein großes Echo gesorgt. "Es gibt Urteile, die man als Richter sein Leben lang im Rucksack mit sich herumträgt", sagte der zuständige Richter am Amtsgericht damals. Für Nicht-Juristen sei die Entscheidung nur schwer nachvollziehbar gewesen. Wegen seines Vollrausches musste der Fahrer als schuldunfähig betrachtet werden. Ein Gutachten hatte das damals attestiert.

Berufungsprozess startete bereits 2020

Das Verfahren gilt als eines der aufwendigsten und kompliziertesten, das am Würzburger Justizzentrum in den vergangenen Jahren geführt wurde. Nach dem Urteil am Amtsgericht legten Staatsanwaltschaft und Nebenklage Berufung ein. Die Berufungsverhandlung begann im Herbst 2020, musste jedoch nach wenigen Wochen unterbrochen werden. Wegen neuen Hinweisen wurde noch einmal ermittelt. Eine Zeugin hatte ausgesagt, dass der Beifahrer den Fahrer angestachelt haben soll. Dieser Verdacht erhärtete sich jedoch nicht.