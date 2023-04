Tod von Blumenverkäuferin: Mutmaßliche Tatwaffe gefunden

Fünf Wochen nach dem gewaltsamen Tod einer Blumenverkäuferin in Lichtenfels hat die Auswertung der Spuren den Tatverdacht gegen einen 17 Jahre alten Jugendlichen erhärtet. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Coburg am Donnerstag mit.

In der häuslichen Umgebung des Jugendlichen, der mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt, sei ein Messer gefunden worden. Nach aktuellem Erkenntnisstand handle es sich dabei um das "Tatmittel", hieß es in der Erklärung.

Messer bei Tatverdächtigem zu Hause gefunden

Außerdem hätten die Ermittler am Tatort DNA-Spuren sichergestellt, die nach bisherigen Ermittlungen dem jungen Mann zuzuordnen seien. Er könnte es bei der Tat wohl auf die Tageseinnahmen des Blumenladens abgesehen haben.

Die 50 Jahre alte Verkäuferin war am 10. März von Passanten nach Ladenschluss leblos auf dem Boden des Blumengeschäfts in Lichtenfels entdeckt worden. Aufgrund des jugendlichen Alters des Tatverdächtigen erteilen Polizei und Staatsanwaltschaft keine weiteren Auskünfte.

Blumenverkäuferin könnte 17-Jährigen gekannt haben

Der 17-Jährige aus Lichtenfels hatte nach BR24-Informationen in einem umliegenden Lokal als Kellner gejobbt, womöglich hatte ihn die Verkäuferin auch gekannt. Videoauswertungen einer Überwachungskamera und Zeugenbefragungen führten die Ermittler auf die Spur des Schülers. Eine Verhaftung nach Unterrichtsende am Freitag vor einer Woche direkt vor dem Gymnasium in Lichtenfels sei unumgänglich gewesen, so eine Polizeisprecherin.

Die Arbeit der Sonderkommission "Blume" in dem Fall geht indessen weiter. Die Ermittler schöpften "alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen und Mittel aus, um die Hintergründe der Tat zügig aufzuklären", hieß es.

Mit Informationen von dpa