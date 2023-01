Tod von 14-Jähriger: Mögliche Tatwaffe sicher gestellt

Nach dem gewaltsamen Tod eines 14-jährigen Mädchens in Weisendorf am 6. Januar ist das Motiv für das Verbrechen, bei dem auch die 41-jährige Mutter schwer verletzt wurde, noch immer unklar. Dringend tatverdächtig ist der 17-jährige Bruder des Mädchens. Er, die Mutter und der Vater der 14-Jährigen verweigern die Aussage zu den Geschehnissen, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth mitteilt. Mittlerweile haben die Ermittler zwei Küchenmesser als mögliche Tatwaffen sichergestellt.

Weitere Zeugenbefragungen, Ermittlungen dauern an

Wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, Antje Gabriels-Gorsolke, auf BR24-Nachfrage mitteilte, spreche vieles dafür, dass es sich bei einem dieser Messer um die Tatwaffe handelt. Alles Weitere sei nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Obduktion der getöteten 14-Jährigen hat ergeben, dass die Jugendliche an Messerstichen an Kopf und Oberkörper gestorben ist. Die Ermittlungen dauern noch an, sagte Gabriels-Gorsolke. Auch werden weitere Zeugen befragt.

Eltern und Bruder schweigen

Als dringend tatverdächtig gilt der 17-jährige Bruder des Opfers. Er wurde am Dreikönigstag in Tatortnähe festgenommen. Der Beschuldigte sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Sowohl er als auch die Eltern machen bisher keine Aussagen zu den Geschehnissen.

Am Dreikönigstag hatten Zeugen Schreie gehört und daraufhin die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, war die 14-Jährige bereits tot, die Mutter schwer verletzt.