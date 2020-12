Tod nach Sturz im Bus: Reichenhaller Polizei sucht Zeugen

Im Sommer war in Bad Reichenhall eine 69-jährige Frau beim Einsteigen in einen Bus gestürzt und verstarb, nach dem sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Weil die Polizei einen Zusammenhang mit dem Unfall vermutet, sucht sie nun ein halbes Jahr später dringend nach Zeugen.

Wer war am 25. Juni vor Ort?

Die 69-Jährige war am 25. Juni 2020, einem Donnerstag, mit ihrer 35-jährigen, auf Krücken gestützten, gehbehinderten Tochter in Bad Reichenhall unterwegs. Gegen 11:45 Uhr stiegen die beiden Frauen am Kurgastzentrum in einen City-Bus ein. Die Mutter führte einen größeren Trolley-Koffer mit sich.

Beim Einsteigen in den Bus stürzte die Mutter und verletzte sich so schwer am Bein, dass sie mit dem Notarztwagen in eine Klinik gebracht werden musste. Obwohl die Frau nach einiger Zeit wieder aus dem Krankenhaus kam, verstarb sie später.

Sturz zur Mittagszeit

Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein untersucht deshalb jetzt die Todes- und Unfallumstände. Sie bittet Zeugen, die sich am 25. Juni zur Mittagszeit an der Haltestelle Kurgastzentrum oder im besagten City-Bus der Linie 4 der Stadtwerke Bad Reichenhall aufgehalten haben, sich zu melden. Der Bus stand wegen des Unfalls rund 20 Minuten an der Haltestelle.