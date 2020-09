Tod nach Raserei in Selb: Bewährungsstrafe für Angeklagten

Zwei Wochen nach dem Auftakt des Raser-Prozesses hat die Jugendkammer ein Urteil gefällt. Der 21-jährige Angeklagte wird wegen Straßenverkehrsgefährdung mit fahrlässiger Tötung zu einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt und muss nicht ins Gefängnis. Die Raserei wird vom Gericht nicht als illegales Autorennen angesehen.

Staatsanwaltschaft forderte vier Jahre Haft

Zuvor hatten die Staatsanwaltschaft und der Anwalt der Opfer-Familie vier Jahre Gefängnis für den 21-jährigen Autofahrer aus Selb wegen fahrlässiger Tötung und illegalem Autorennen gefordert. Der Verteidiger hingegen plädierte auf eine Haftstrafe von maximal sieben Monaten oder eine Geldauflage.

Mordvorwurf nicht bestätigt - kein bedingter Tötungsvorsatz

Der ursprüngliche Mordvorwurf der Staatsanwaltschaft und der Familie des 19-jährigen Unfallopfers hat sich nicht bestätigt – denn man könne keinen bedingten Tötungsvorsatz des jungen Autofahrers erkennen.

Angeklagter raste aus "Imponiergehabe" durch Selb

Doch der 21-Jährige habe den Tod des Fußgängers grob fahrlässig in Kauf genommen, heißt es von Seiten der Staatsanwaltschaft. Nach dem Motto "es wird schon nichts passieren", sei er laut Gutachter mit mindestens 80 Stundenkilometern durch die Innenstadt von Selb gerast. Und zwar aus "Imponiergehabe" gegenüber einer Gruppe von Berufsschülern, die zufällig zur gleichen Zeit unterwegs war, wie der Staatsanwalt in seinem Plädoyer betonte. Bei der rasanten Fahrt geriet der junge Autofahrer auf die Gegenfahrbahn und erfasste dabei den 19-jährigen Berufsschüler. Dieser wurde aufgrund des starken Aufpralls rund 35 Meter weit durch die Luft geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle.