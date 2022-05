Tod nach Polizeieinsatz in Wenzenbach: Bodycams waren aus

Bodycams sollen Verbrechen verhindern. Ihre Aufnahmen können aber auch als Beweis für Unrecht dienen, sei es nun vonseiten eines mutmaßlichen Täters oder durch die Polizei. So lautet die Begründung, warum sich Politiker wie auch die Gewerkschaften der Polizei für den Einsatz von Bodycams aussprechen. Voraussetzung: Sie sind eingeschaltet.

Bodycams: Abschreckung und Beweismittel

Bei dem Polizeieinsatz Ende März in Wenzenbach, an dessen Ende der 31-jährige Regensburger Daniel S. tot ist, waren die Bodycams nicht eingeschaltet, wie Staatsanwalt Thomas Rauscher bestätigt. "Meiner Erkenntnis nach hatte sowohl die erste Streife vor Ort als auch die nachrückende Streife Bodycams dabei. Warum allerdings keine Bodycam eingeschaltet war, kann ich nicht sagen." Rauscher verweist darauf, dass das Führen und Einschalten der Bodycams freiwillig sei, also die individuelle Entscheidung jedes einzelnen Polizisten.

Einsatz von Bodycams ist freiwillig

Für Philipp Pruy werfen die ausgeschalteten Bodycams neue Fragen auf. Zwar könne der Rechtsanwalt der Angehörigen nachvollziehen, wenn es den Polizisten der ersten Streife im Tumult nicht möglich gewesen wäre, den Einsatz aufzuzeichnen. "Aber warum die zweite herbeigerufene Streife ihre Bodycams nicht eingeschaltet hat, verstehe ich nicht." Schließlich sei absehbar gewesen, dass der Einsatz für die Polizisten schwierig werden könnte. Stattdessen ist der Einsatz, an dessen Ende ein Mensch tot ist, nach wie vor nicht aufgearbeitet.

Fünf Minuten Funkstille

Auslöser des Einsatzes war ein Streit, bei dem Daniel S. einen Mann wohl attackierte, wie es in einer ersten Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft kurz nach dem Einsatz heißt. Nach kurzer Flucht wurde der 31-Jährige von der Polizei gestellt, widersetzte sich allerdings der Festnahme und verletzte einen Polizisten. Schließlich sei er zu Boden gebracht und an Händen und Füßen gefesselt worden, so die Staatsanwaltschaft damals. Dass der Täter gesichert sei, teilten die Polizisten daraufhin über einen Funkspruch mit. Fünf Minuten später erfolgte ein weiterer Funkspruch, in dem ein Notarzt angefordert wurde, da die Person nicht mehr ansprechbar sei. Doch trotz der herbeigerufenen Hilfe und Reanimationsmaßnahmen der Polzisten: Daniel S. war tot. "Die Frage ist, was ist in den fünf Minuten passiert." Eine Antwort hätte laut Pruy eine Aufzeichnung durch die Bodycams liefern können.

Zeugen: Polizeieinsatz war "professionell"

Auch in Mannheim, wo vor wenigen Wochen ebenfalls ein Mann nach einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen ist, waren die von den Polizisten mitgeführten Bodycams nicht eingeschaltet. Von dem Einsatz gibt es aber ein Video, wohl aufgenommen mit einem Handy, auf dem zu sehen ist, wie einer der Polizisten wohl auf den Kopf des Mannes einschlägt. In Fall von Wenzenbach gibt es inzwischen zwei Zeugen, die den Einsatz beobachtet haben, so Staatsanwalt Thomas Rauscher. Sie beschreiben den Einsatz voneinander unabhängig als "professionell", sowohl was die Festnahme als auch die Rettungs- und Wiederbelebungsmaßnahmen angeht. Anwalt Pruy hat aber Zweifel daran, dass die Zeugen die notwendige Expertise hatten, um sagen zu können, ob eine polizeiliche Maßnahme in Ordnung sei oder nicht.

Todesursache nach wie vor ungeklärt

Die Aussagen der Zeugen und der beteiligten Polizisten liegen nun der Rechtmedizin in Erlangen vor. Ein Abgleich mit dem Obduktionsergebnis könnte neue Erkenntnisse über die Todesursache ergeben. Laut der Regensburger Staatsanwaltschaft liegt bisher kein Anfangsverdacht gegen die Polizisten vor, weshalb auch nicht gegen sie ermittelt wird.