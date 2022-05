Tod nach Polizeieinsatz in Wenzenbach bleibt ein Geheimnis

Nach einem Polizeieinsatz ist Daniel S. tot. Er habe plötzlich aufgehört zu atmen, heißt es später in einem Bericht der Staatsanwaltschaft. Allerdings erst, nachdem der 31-Jährige durch die Polizisten an Händen und Füßen gefesselt wurde. Jegliche Hilfe kam zu spät. Daniel S. überlebt den Einsatz nicht, an einem Sonntagabend im März, auf dem Weg von Regensburg nach Wenzenbach.

Trotz Todesfall keine Ermittlungen

Wodurch der junge Mann sein Leben verlor, ist ein Rätsel. Und lässt unter anderem die Frage offen, ob das Vorgehen der Polzisten mit dem Tod in einem direkten Zusammenhang steht. Die Staatsanwaltschaft hat Vorermittlungen gegen die eingesetzten Beamten eingeleitet. Mehr aber nicht. "Dass nicht mal ein formales Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde, ist durchaus bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass ein Mensch nach einer polizeilichen Maßnahme tot ist", wundert sich Philipp Pruy, der die Angehörigen vertritt.

Der Anwalt verweist auf den jüngsten Vorfall in Mannheim, bei dem ein 47-Jahre alter Mann nach einem Polizeieinsatz gestorben ist. Dort ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Körperverletzung im Amt mit Todesfolge. Die beteiligten Beamten wurden vom Dienst suspendiert.

Staatsanwaltschaft Regensburg: Beweise liegen nicht vor

Von dem Mannheimer Polizeieinsatz gibt es Videos, die zeigen, wie ein Beamter wohl auf den Kopf des am Boden liegenden Mannes einschlägt. Im Fall von Daniel S. gibt es bisher nur Zeugenaussagen, die von einem professionellen Vorgehen der Polizisten sprechen.

"Der Staatsanwaltschaft Regensburg liegen weiterhin keine Beweismittel vor, die einen Anfangsverdacht begründen würden", teilt Thomas Rauscher auf BR-Nachfrage mit. Auch habe bisher niemand Vorwürfe gegen die Beamten erhoben. "Dementsprechend bleibt es bei Vorermittlungen." Die Polizisten dürfen weiter ihrem Dienst nachgehen.

Rechtsanwalt: Fehlende Transparenz nährt Zweifel

Für Anwalt Philipp Pruy ist der Fall damit keineswegs abgeschlossen. Er ist gerade vom Regensburger Landgericht zurückgekehrt. Anders als erhofft, kommt er mit leeren Händen zurück: Neue Erkenntnisse zum Tod von Daniel S. habe er wieder nicht bekommen. Dabei würden der Regensburger Staatsanwaltschaft seit gut einem Monat die Ermittlungsakten des Bayerischen Landeskriminalamts (LKA) vorliegen, das immer ermittelt, wenn Polizisten bei einem Todesfall beteiligt sind. Das LKA hat unter anderem die Polizisten und die eingesetzten Rettungskräfte befragt. "Einsicht in die Akten hatte ich aber bisher nicht", sagt Pruy.

In Mannheim sei der Umgang von Staatsanwaltschaft und Polizei mit dem Vorfall ein anderer. So haben die Mannheimer Ermittler schnell offengelegt, dass die Bodycams der Polizisten beim fraglichen Einsatz ausgeschaltet waren. Ob die Regensburger Polizisten überhaupt mit Bodycams ausgestattet waren, als sie Daniel S. versuchten festzunehmen, weiß Pruy dagegen bis heute nicht.

Hinweise auf "Gewahrsamstod"?

Für den Anwalt nährt das Vorgehen der Regensburger Staatsanwaltschaft weiter Zweifel. Zumal eine der zwei durchgeführten Obduktionen bei Daniel S. durchaus Hinweise für einen sogenannten Gewahrsamstod liefern würde. Die von den Angehörigen in Auftrag gegebene und von der Münchner Rechtsmedizin durchgeführte Obduktion kann zwar auch keine Todesursache benennen. Allerdings seien Punktblutungen bei Augenlidern und auf den Bindehäuten festgestellt worden, die auf eine Blutstauung hinweisen könnten.

"Demnach ist offen, ob das Blut zum Herzen zurückfließen konnte oder nicht. Folglich könnte es auch zu einem lagebedingten Erstickungstod gekommen sein", so Pruy. Der werde auch "Gewahrsamstod" genannt, da er typischerweise bei Fixierungen eintritt und wenn die gefesselte Person dabei auf dem Bauch liegt. Zum Beispiel im Fall von George Floyd.

Hoffnung liegt auf Zeugenaussagen

Die erste Obduktion von Daniel S. bei der Rechtsmedizin in Erlangen hat ergeben, dass ein Herzinfarkt und "unmittelbares Ersticken" ausgeschlossen werden könne. Allerdings: Selbst Rechtsmediziner verweisen darauf, dass der Erstickungstod durch zu wenig Sauerstoffzufuhr nur schwer bei einer Obduktion nachzuweisen sei. Anwalt Pruy drängt daher seit Wochen darauf, dass die Rechtsmediziner die Zeugenaussagen der Polizisten vorgelegt bekommen. "Erst dann ergebe sich ein vollständiges Bild."

Auf BR-Nachfrage teilt die Regensburger Staatsanwaltschaft mit, dass die Vorermittlungsergebnisse des LKA samt Zeugenvernehmungen nunmehr vorliegen und der Rechtsmedizin Erlangen in den kommenden Tagen zugeleitet werden würden. "Die Rechtsmedizin wird sodann anhand sämtlicher Unterlagen und Gutachten eine abschließende Einschätzung zur Todesursache abgeben."