Tod nach Mopedpanne: 17-Jähriger wird von Pkw erfasst

Bei einem tragischen Verkehrsunfall ist am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr auf der B14 in der Oberpfalz ein 17 Jahre alter Azubi getötet worden.

Panne auf der Bundesstraße

Wie die Polizei jetzt mitteilte, hatte der 17-Jährige auf der Bundesstraße nahe Haid, einem Ortsteil von Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg, eine Mopedpanne. Er parkte sein Zweirad am Fahrbahnrand und informierte per Handy seine Eltern. Seine Mutter kam daraufhin und stellte ihren Wagen mit Warnblinklicht auf der anderen Straßenseite ab. Allerdings musste sie dann miterleben, wie ihr Sohn, der neben seinem Moped stand, von einem Pkw erfasst und in den Straßengraben geschleudert wurde.

Unfallfahrer und Mutter unter Schock

Ersthelfer versorgten den 17-Jährigen, der anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort starb er aber. Der 50 Jahre alte Unfallfahrer, bei dem ein Alkotest 0,0 Promille ergab, erlitt ebenso wie die Mutter des 17-Jährigen einen Schock. Ein Kriseninterventionsteam musste beide sowie die Ersthelfer betreuen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters an. Die Bundesstraße war bis nach Mitternacht komplett gesperrt. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt und abgeschleppt.