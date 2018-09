Tod nach Messebesuch – Ermittlungen gegen Sicherheitsdienst

Der Mann hatte nach Angaben der Polizei eine Getränkefachmesse in Nürnberg besucht. Mit mehreren Promille Alkohol im Blut soll er dann versucht haben, in ein bereits abfahrendes Taxi zu steigen. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hielt ihn davon ab – daraufhin geriet der Mann so in Rage, dass er dem Sicherheitsmann in die Hand gebissen und ihn attackiert hat, so die Polizei.

Mann stirbt in Klinik

Der Sicherheitsdienst rief dann die Polizei und sie rangen den Mann zu Boden. Dabei verlor der Mann das Bewusstsein und musste wiederbelebt worden. Am Montag (24.09.18) starb der Mann in einer Klinik. Woran genau, ist noch unklar, weil die Obduktion noch nicht abgeschlossen ist. Nun ermitteln die Beamten gegen die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes.